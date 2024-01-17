"البحرية البريطانية" تكشف عن وقوع حادث على بعد 60 ميلاً بعدن

قالت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.

في مذكرة استشارية نقلتها رويترز، قال UKMTO إن الربان أبلغ أن "السفينة قد أصيبت على جانب الميناء بنظام جوي غير مأهول"، مضيفًا أنه كان هناك حريق على متن الطائرة وتم إخماده الآن.

وقف فوري لإطلاق النار في غزة

ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى "وقف فوري" للقتال في غزة.

وفي نشره على وسائل التواصل كتب كاميرون، الذي التقى في وقت سابق اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزعماء آخرين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس:

وفي غزة، نحتاج إلى هدنة فورية لإخراج الرهائن وإدخال المساعدات، ثم يتعين علينا أن نرى ما إذا كان بإمكاننا تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومن دون المزيد من الأعمال العدائية.

في السياق، اتهم الجيش الأردني إسرائيل بارتكاب "انتهاك صارخ للقانون الدولي" بعد إلحاق أضرار بمستشفى ميداني في غزة

قال الجيش الأردني، الأربعاء إن المستشفى الميداني العسكري التابع له في مدينة خان يونس بغزة تعرض لأضرار بالغة نتيجة القصف الإسرائيلي في المنطقة المجاورة.

وقال الجيش في بيان إنه يحمل إسرائيل المسئولية عن الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.

وأقامت الأردن والإمارات العربية المتحدة مستشفيات ميدانية داخل غزة بعد عدة أسابيع من القصف الإسرائيلي للقطاع.

تم تنظيم الزيارة الصحفية إلى الكيبوتس من قبل مجموعة "أعيدوهم إلى الوطن الآن"، وهي مجموعة من عائلات الرهائن الذين واصلوا الحملة من أجل إطلاق سراحهم بعد أن ظلوا محتجزين لأكثر من 100 يوم.

وفي نوفمبر، بثت حماس مقطع فيديو تعلن فيه وفاة الطفل وأخيه وأمه، قائلة إنهم قتلوا في غارة جوية إسرائيلية، لكن لم يصدر أي تأكيد من المسئولين الإسرائيليين، ومنذ ذلك الحين يتمسك أقاربهم بالأمل في أنهم لم يمتوا.