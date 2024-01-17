خطر كبير.. 6 طرق تؤثر بها المواد البلاستيكية النانوية على أجسادنا

يعتقد أن الجزيئات البلاستيكية النانوية وهى عبارة عن غزاة غير مرئيين، تشق طريقها إلى أجسامنا عن طريق الطعام أو عن طريق الاستنشاق، تشكل تهديدًا خطيرًا على صحتنا.

وحسب موقع Hindustan times فقد سلط بحث حديث الضوء على كيف تحتوي زجاجة مياه سعة 1 لتر على أكثر من 2000 قطعة من البلاستيك النانوي التي يمكن أن تدخل مجرى الدم، وتسبب تغيرًا في ميكروبات الأمعاء، والالتهابات، وحتى التدهور المعرفي.

استخدم الباحثون من جامعة كولومبيا تقنية مجهرية جديدة للكشف عن هذه الجسيمات التي يبلغ طولها ميكرومترًا واحدًا، أي أصغر بـ 70 مرة من حجم خصلة الشعر، وتثبت النتائج مدى استخفافنا الشديد بوجود هذه الكائنات الشريرة الصغيرة في طعامنا، ومستحضرات التجميل والملابس وحولنا في البيئة.

يمكن لجسيم واحد من البلاستيك الدقيق أن يتحلل إلى مليارات من جزيئات البلاستيك النانوي، مما يجعل دخولها أسهل في مجرى الدم والأعضاء المختلفة والدماغ وحتى في مشيمة الطفل الذي لم يولد بعد.

مع تزايد خطر البلاستيك، يجب دراسة تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة واللدائن النانوية في جسم الإنسان على نطاق أوسع.

قد يتعامل جهاز المناعة لدينا مع المواد البلاستيكية الدقيقة أو المواد البلاستيكية النانوية على أنها غزوات، ومع الأخذ في الاعتبار أنها لا تتحلل في الجسم وتستمر في التراكم، فقد تسبب التهابًا مزمنًا.

وعندما يستمر هذا الالتهاب، فإنه يمكن أن يؤثر على القلب والكلى وقد يسبب مرض السكري، نظرًا لكونها غير قابلة للتدمير، فإن جزيئات البلاستيك النانوية هذه ستستمر في التراكم في الجسم، مما يسبب مشاكل صحية يصعب التنبؤ بها في هذه المرحلة.

ما هي المواد البلاستيكية النانوية وكيف تشكل خطراً على صحتنا؟

المواد البلاستيكية النانوية عبارة عن جزيئات صغيرة للغاية ويبلغ متوسط حجمها 1000 جزء من متوسط عرض شعرة الإنسان، ويمكنها الانتقال عبر أنسجة الجهاز الهضمي أو الرئتين إلى مجرى الدم، لتوزيع مواد كيميائية اصطناعية قد تكون ضارة في جميع أنحاء الجسم وفي الخلايا.

هذه المواد الكيميائية الاصطناعية هى في الأساس المكونات الأساسية المستخدمة في صناعة البلاستيك مثل البيسفينول والفثالات ومثبطات اللهب والمواد المتعددة الفلور أو PFAS والمعادن الثقيلة.

يقول د.توشار تايال المشارك الاول في البحث : "عند التخلص منها، تتعرض النفايات البلاستيكية لعناصر بيولوجية وكيميائية وبيئية، وسوف تتحلل إلى كميات هائلة من اللدائن الدقيقة (حجم أقل من 5 مم) واللدائن النانوية (أقل من 0.1 ميكرومتر) سوف يتحلل جسيم البلاستيك الدقيق المنفرد إلى مليارات من اللدائن النانوية".

وكتب الباحثون في الدراسة أن متوسط لتر المياه المعبأة يحتوي على نحو 240 ألف قطعة بلاستيكية يمكن اكتشافها.

"أظهرت العديد من الدراسات أن المواد البلاستيكية الدقيقة والنانوية تدخل في السلسلة الغذائية البشرية بطرق متنوعة. فالحيوانات تستهلكها في بيئتها الطبيعية، أو تلوثها أثناء عمليات إنتاج الغذاء، أو من خلال الترشيح من العبوات البلاستيكية للأغذية والمشروبات.

هناك ثلاثة طرق رئيسية لوصول المواد البلاستيكية الدقيقة والجسيمات البلاستيكية النانوية إلى جسم الإنسان: الاستنشاق، والابتلاع، وملامسة الجلد، ويقول الدكتور طيال إنه بمجرد دخول المواد البلاستيكية النانوية إلى جسم الإنسان، فإنها يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان بالطرق التالية:

1. يمكن أن تدخل المواد البلاستيكية النانوية إلى ظهارة الأمعاء وتتفاعل مع جزيئات مختلفة مثل البروتينات والدهون والكربوهيدرات والأحماض النووية والأيونات والماء وفي النهاية يصبح البلاستيك النانوي محاطًا ببروتينات تسمى الإكليل الذي يزيد من نشر البلاستيك النانوي في جميع أنحاء الجسم.

2. في الأمعاء يمكن أن يسبب التهاب الكبد ويقلل مستويات الطاقة الكبدية.

3. علاوة على ذلك، فإنه يسبب تغيرات في الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء وتغيير في الحاجز المعوي حيث يتم إفراز كمية أقل من المخاط.

4. يمكن استنشاق المواد البلاستيكية النانوية، وهي تمر عبر حاجز الرئة إلى الدم ويمكن أن تلحق الضرر بخلايا ظهارة الرئة وتؤدي إلى الإصابة بأمراض الرئة المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.



5. يمكن للمواد البلاستيكية النانوية أن تعبر حاجز المشيمة إلى الجنين المتنامي وتؤثر على النمو الوحشي.

6 طرق تؤثر بها المواد البلاستيكية النانوية على أجسادنا وعقولنا:

1. اضطراب الجهاز الهضمي:

يمكن للمواد البلاستيكية النانوية، كونها صغيرة جدًا، أن تتسلل عبر بطانة أمعائنا. وهذا يسبب مشاكل عن طريق العبث بالحاجز الوقائي لمعدتنا، مما قد يسمح للسموم والمواد الضارة بالدخول بسهولة أكبر. قد يؤدي هذا الاضطراب إلى مشاكل مثل مرض التهاب الأمعاء وتغييرات في توازن البكتيريا الجيدة والسيئة في أمعائنا، مما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي لدينا وجهاز المناعة لدينا.



2. الإجهاد التأكسدي والسمية الجينية:

نظرًا لصغر حجمها، تتمتع المواد البلاستيكية النانوية بمساحة سطحية كبيرة. وهذا يجعلها جيدة حقًا في توليد أنواع الأكسجين التفاعلية، والتي تشبه مثيري المشاكل الصغار الذين يمكنهم إتلاف خلايانا وبروتيناتنا وحتى حمضنا النووي. يمكن أن يؤدي هذا الإجهاد التأكسدي إلى حدوث طفرات، مما يخلق بيئة مواتية لتطور السرطان.

3. السمية العصبية والتدهور المعرفي:

تظهر أدلة على أن المواد البلاستيكية النانوية يمكن أن تشق طريقها إلى أدمغتنا عن طريق عبور حاجز الدم في الدماغ. وهذا أمر مثير للقلق لأنه قد يؤدي إلى مشاكل في نظامنا العصبي، مما قد يتسبب في تدهور إدراكي وحتى المساهمة في تطور أمراض التنكس العصبي.

4. خلل تنظيم الجهاز المناعي

من الممكن أن يرتبك جهاز المناعة لدينا، وهو حارس صحتنا، بسبب المواد البلاستيكية النانوية. يخطئهم في اعتقادهم بالغزاة ويذهب إلى حد مفرط، مما يسبب التهابًا مزمنًا. ويرتبط هذا الالتهاب المستمر بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مشاكل القلب والسكري.



5. السمية الإنجابية والتنموية:

هناك قلق متزايد بشأن عبث المواد البلاستيكية النانوية بهرموناتنا. هذا التدخل يمكن أن يؤثر على نمو الجنين والصحة الإنجابية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم حجم التهديد الذي قد يمثله هذا الأمر بشكل كامل وما هي الآليات المؤثرة.

6. التراكم الحيوي والآثار طويلة المدى:

تشبه المواد البلاستيكية النانوية المتطفلين الصغار في أجسامنا؛ فهي لا تتحلل بسهولة ويمكن أن تتراكم بمرور الوقت. يثير هذا الوجود طويل الأمد المخاوف بشأن الأضرار المحتملة التي لا يمكن إصلاحها وظهور مشكلات صحية غير متوقعة في المستقبل. إن فهم هذه الجوانب أمر بالغ الأهمية لإدارة تأثير المواد البلاستيكية النانوية على صحتنا.