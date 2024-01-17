انطلاق فعاليات المائدة المستديرة "الإعلام ودعم الفعاليات الثقافية" بالأعلى للثقافة (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات المائدة المستديرة "الإعلام ودعم الفعاليات الثقافية.. معرض الكتاب نموذجا"، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة بقاعة المجلس، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.



يُدير المائدة د.جمال الشاعر الإعلامى والشاعر ومقرر اللجنة، ويشارك فيها كل من د.أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، د. رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفنى أكاديمية الفنون، د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، د. وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية، نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون المصري، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، خالد مرسي رئيس قطاع التطوير بالتليفزيون عضو اللجنة، إيهاب حفني مدير البرامج بقناة النيل الثقافية عضو اللجنة، أنس الوجود رضوان الكاتبة والإعلامية عضو اللجنة، د. حسام الضمراني الكاتب الصحفى عضو اللجنة.



واعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة بعد تقديمها من قبل الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.

أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة

وتضم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة كلا من الإعلامي جمال الشاعر مقررًا للجنة وعضوية "أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف والكتاب الذهبي، أشرف جلال حسن محمد، أشرف مفيد فضيل فواز، إيهاب محمد حفني عبدالحميد، د. حسن عماد عبدالمنعم مكاوي، خالد محمد مرسى مراد، راندا محمود رزق فاخر، د.على عطا على الجدامي، د.عمرو ممدوح فؤاد الليثي، د.منى محمد سعيد الحديدي، نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه، ورئيس تحرير جريدة أخبار الأدب".