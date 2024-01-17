الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على الطلاب بالإسكندرية

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالإسكندرية للنصب بزعم منح شهادات دراسية وتعليمية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، واتخاذها من مقر الأكاديمية وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية والزعم بمنحها الدارسين دورات تدريبية مهنية فى مجالى التمريض والرعاية الصحية تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الطبية "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على برنامج فوتوشوب لتصميم وتعديل الشهادات والكارنيهات - نماذج شهادات إجتياز دورات تدريبية مهنية بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجامعات - نماذج كارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية).

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الأموال العامة الإسكندرية شهادات دراسية وتعليمية جرائم الأموال العامة والجريمة النصب والاحتيال

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