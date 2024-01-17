"الجارديان": خلافات الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة دخول الأدوية لغزة

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن تطور الخلاف السياسي داخل إسرائيل حول شروط الصفقة التي تتوسط فيها قطر وفرنسا للسماح بدخول إمدادات طبية إلى قطاع غزة، حيث سيتم استخدام بعض منها للمحتجزين الإسرائيليين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصادر عسكرية، قالت إن جيش الاحتلال لم يكن يعلم أن الشحنة سيتم إعفاؤها من عمليات التفتيش الإسرائيلية على الحدود، وكان أول ما سمع عن ذلك عندما تم ذكر ذلك في بيان علني لحركة حماس حول الصفقة في وقت سابق اليوم.

في وقت لاحق، نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سمح بهذه الخطوة، وطالب وزير الأمن الداخلي إيتامار بن غفير رئيس الوزراء باستخدام سلطته للإصرار على تفتيش الشحنة، قائلًا:“أدوية للرهائن بالتأكيد، أما الأوكسجين لحماس لمواصلة القتال فهو جنون”.

وأعلنت قطر، أمس، توسطها في اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتسليم أدوية للمحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل توصيل الأدوية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق الأكثر تضررًا في القطاع، حسبما نشرت الخارجية القطرية في رسالتها على حساب (X).