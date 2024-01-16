الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قطر تتوسط بين إسرائيل وحماس فى صفقة لتبادل الأدوية

قطر
قطر

أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، أنها توسطت في اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتسليم أدوية للمحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل توصيل الأدوية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق الأكثر تضررا في القطاع، حسبما نشرت وزارة الخارجية القطرية في رسالتها  على حساب X يوم الثلاثاء.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية القطرية: "سيتم تسليم الأدوية إلى جانب المساعدات الإنسانية الأخرى للمدنيين في قطاع غزة، في المناطق الأكثر تضررًا وضعفًا، مقابل توصيل الأدوية اللازمة للأسرى الإسرائيليين في غزة".

وذكر البيان أنه تم التوصل إلى الاتفاق بالتعاون مع فرنسا، مضيفا أن الأدوية والمساعدات ستغادر الدوحة غدا إلى مدينة العريش المصرية، على متن طائرتين للقوات المسلحة القطرية. وأضافت الوزارة: "التحضير لنقلهم إلى قطاع غزة".

قطر إسرائيل حماس الإسرائيليين غزة الأدوية المساعدات الإنسانية القطاع

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