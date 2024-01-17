الحبس سنتين لمتحرش في التجمع الأول

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة التعدي على سيدة بفعل خادش للحياء العام في التجمع الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وحضور وكيل النيابة محمد جاويش وحضور أمين السر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "م. خ" وشهرته "العميان" تعرض للمجني عليها بمكان خاص أثناء عودتها إلى سكنها - بإتيان أمر إباحي خدش حيائها.

وأضاف أمر الإحالة أن السيدة استغاثت بالجيران اللذين تمكنوا من الإمساك به، ومن ثم القبض عليه من قبل رجال الشرطة وتحرير محضر وإحالته للتحقيق.