إحالة متهمين بالنصب على المواطنين بالقاهرة الجديدة للمحاكمة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهمين بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها في مجال المقاولات، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى في النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تشغيلها فى المقاولات.

وأقر المتهمون بإرتكابهم جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد التربح والكسب غير المشروع منها.

وأقر الضحايا أمام جهات التحقيق بقيام المتهمين بالنصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تعدت المليونى جنيه بزعم تشغيلها في المقاولات بمكاسب ربع سنوية، كما أقروا بحصول بعضهم على المكاسب الربع سنوية لمرتين فقط وامتنع المتهمين عن دفع المكاسب مما دفعهم للمطالبة بأموالهم لكنهم امتنعوا عن دفعها ولذوا بالفرار.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص كان هدفها هو النصب والاحتيال على المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق