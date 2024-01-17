الرفض الشعبى يتصاعد ضد "نتنياهو".. الجميع يرفض استراتيجيته فى غزة

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط متجددة لإعطاء الأولوية للمحتجزين الإسرائيليين في غزة، حيث يتأرجح بعض أعضاء حكومته الحربية وقادة المعارضة وقطاعات كبيرة من الرأي العام وراء الدعوات لوقف العمليات العسكرية لتمكين إطلاق سراحهم.

وتابعت أنه في حين واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي أسابيع من الاحتجاجات من أقارب المحتجزين الـ136 المتبقين، فإن الدعم لوقف الهجوم ضد حماس للسماح بالمفاوضات زاد بشكل كبير في الأيام الأخيرة عبر السياسة الإسرائيلية.

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وأضافت أن استطلاعات الرأي العامة حتى الشهر الماضي كشفت أن أكثر من 57% من الإسرائيليين يعتبرون عودة المحتجزين أكثر أهمية من الإطاحة بحماس في غزة، حيث واجه نتنياهو في نهاية هذا الأسبوع معارضة من داخل حكومته الحربية، وفقًا لشخص مطلع على المناقشات.

وأشارت إلى أن المعضلة التي تواجهها حكومته تفاقمت في وقت متأخر من يوم الإثنين بعد أن نشرت حركة حماس الفلسطينية شريط فيديو يظهر 3 محتجزين إسرائيليين يناشدون نتنياهو شخصيا.

وقالت نوا أرغاماني، إحدى المحتجزات، في الفيديو: "أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا بينما لا نزال على قيد الحياة".

ويصر نتنياهو وقادته الأمنيون، كما فعلوا منذ بداية الحرب، على أن الضغط العسكري المستمر واستمرار الصراع هو وحده القادر على تأمين عودة الرهائن.

وقال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوم الإثنين: "إذا انتهت الحرب الآن، فإن مصير الرهائن سيكون محددًا لسنوات عديدة - في أسر حماس".

وأضاف: "فقط من موقع القوة يمكننا ضمان إطلاق سراح المحتجزين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من الدعم الشعبي المستمر للهدفين الأصليين للحملة والمتمثلين في "تفكيك" حماس وإنقاذ المحتجزين، فقد ظهرت تصدعات داخل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الذي يضم مختلف الأحزاب والذي تم تشكيله لملاحقة الحملة.

وطالب جادي آيزنكوت، وهو سياسي وسطي وقائد عسكري سابق، الحكومة بالبدء في "التفكير خارج الصندوق" وإظهار "الشجاعة" في السعي إلى التوصل إلى اتفاق أوسع مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وانضم آيزنكوت إلى ائتلاف نتنياهو مع زعيم حزبه بيني جانتس في أكتوبر، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان آيزنكوت وجانتس، اللذان يُنظر إليهما على أنهما أقل تشددا من نتنياهو، سيذهبان إلى حد دعم وقف إطلاق نار مستدام لتمكين إطلاق سراح المحتجزين.

وأعربت هاجر برودوتش، وهي واحدة من أكثر من 100 محتجز أطلق سراحهم كجزء من وقف مؤقت لإطلاق النار في أواخر نوفمبر عن مخاوفها الحقيقية بشأن مصير أولئك الذين ما زالوا في الأسر قائلة، "136 نعشا ليست صورة للنصر. يجب على المجلس الوزاري الأمني المصغر أن يجعل إطلاق سراح المحتجزين على رأس أولوياته وأن يوافق على أي صفقة تعيدهم إلى وطنهم لم يعد لديهم المزيد من الوقت".

ويتردد صدى هذا الشعور لدى عدد متزايد من السياسيين، حيث قال يائير لابيد، رئيس أكبر جماعة معارضة في إسرائيل، لنفس التجمع إن إطلاق سراح المحتجزين هدف أكثر إلحاحا من الإطاحة بحماس في غزة، مضيفًا: "يحيى السنوار – سنقتله عاجلا أم آجلا، لكن الآن يجب إعادة المحتجزين إلى ديارهم الآن".

وأوضحت الصحيفة أن مصر وقطر والولايات المتحدة تعمل بجد من أجل إحياء المفاوضات مرة أخرى والاتفاق على صيغة جديدة متعددة المراحل لإنهاء هذه الحرب وإطلاق سراح المحتجزين والسماح للمساعدات الإنسانية بدخول القطاع، وفقًا لمصادر أمنية.

وتابعت أن مثل هذا الاتفاق، كما قال الوزراء الإسرائيليون اليمينيون المتطرفون، سيسمح لحماس بالبقاء والخروج من الحرب منتصرة – وهي خطوة يرفضها الوزراء بشكل قاطع.

وهدد كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، وهما سياسيان من اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم لنتنياهو، في الأسابيع الأخيرة بإسقاط الحكومة إذا توقف الهجوم ضد حماس.

وكان نتنياهو، الذي تتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، كارهًا للانفصال عن سياسته اليمينية المتطرفة وحلفائه من أجل ضمان بقائه السياسي، لكن في مؤتمر صحفي عقده في نهاية الأسبوع، تحدث رئيس الوزراء عن "اعتبارات" الأمن القومي الأوسع نطاقا بسبب عدم إحراز تقدم.