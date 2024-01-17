خالد شاهين يتابع أعمال رفع كفاءة محطة المياه بالصالحية الجديدة

أكد المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة ، على أهمية تحسين جودة خدمات المياه في جميع مناطق المدينة التي تحمل هذه الخطوة العديد من الفوائد للمجتمع المحلي، منها تحسين جودة المياه و ضمان استدامة التوزيع والتحسينات البيئية وتعزيز الصحة العامة وجذب الاستثمار مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم تطور الصالحية الجديدة.

وأفاد خالد شاهين، بأن المدينة شهدت جهودًا ملحوظة في تحسين نظافتها، مما أسهم في تعزيز جمال المكان وتحسين راحة سكانها، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الفعّالة على نظافة الشوارع والمناطق العامة.

ووجه رئيس جهاز مدينة الصالحية بتكثيف الحملات لجمع النفايات، وتوفير وسائل لجمعها، مما يسهم في تقليل حدوث التشويش البصري وتحسين مظهر البيئة الحضرية، كما دعا لمتابعة شركة النظافة لضمان تنفيذ إجراءات جمع النفايات بشكل فعال وفعّال.

وشدد رئيس الجهاز بجميع الإدارات المعينة بتكثيف الجهود لنظيف الأماكن العامة والحدائق، حيث تم تعزيز الصيانة الدورية لتعزيز جاذبية هذه المناطق والتخلص من المخلفات بطرق صديقة للبيئة للمساهمة في الحفاظ على الطبيعة.

وثمن خالد شاهين، دور المواطنين بالجهود التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز الرفاهية العامة وخلق بيئة نظيفة ومريحة للعيش. وفي ظل التزايد المستمر لعدد السكان، يتطلع الجميع إلى استمرار هذه الجهود المستدامة لضمان بقاء المدينة نظيفة وجميلة في المستقبل.

ونوه رئيس جهاز الصالحية الجديدة، لأهمية استمرار الجهاز في تقديم كافة الخدمات لتوفير جودة حياة لسكان المدينة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى للمدينة في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة