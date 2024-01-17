الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام المقابلات الشخصية لدورة الفندقة الشاملة السادسة

مديرية العمل بمحافظة
مديرية العمل بمحافظة سوهاج

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة سوهاج اختتمت المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة الفندقة الشاملة السادسة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، والتي يجرى تنفيذها على مدار 6 أسابيع منها 4 أسابيع بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع للمديرية، والمجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الفندقية اللازمة للتدريب، وأسبوعين بفندق هيلتون الأقصر لاستكمال الجانب العملي والتطبيقي اللازم.

وفد برنامج الأغذية العالمي

كما تم استقبال وفد من برنامج الأغذية العالمى لزيارة مركز التدريب المهني بسوهاج ومتابعة فعاليات الدورتين التدريبيتين فى مجال صيانة المحمول والتي تستمر لمدة 56 يوم تدريبي، والخياطة والتفصيل التي تستمر لمدة 46 يوم تدريبي وتم الاستماع لأراء المتدربين في البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع البرنامج.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريرٍ للوزارة أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من البرامج التدريبية المجانية على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وضمان الشفافية في الاختيار بين المتقدمين للدورات التدريبية التي تنفذها وزارة العمل للشباب والفتيات.

مقابلات شخصية للمتقدمين 

وأفاد مدير المديرية بأن المديرية نظمت مقابلات للمتقدمين لدورة الفندقة الشاملة بحضور محمد محيي منسق البرنامج بسوهاج، وإلهام السيد مدير عام شئون المناطق بالمديرية، وأحمد زيدان مدير مركز التدريب المهني بالكوثر، وجرت المقابلة للمستوفين للشروط التي تم الإعلان بها، كما تضمنت معايير الاختيار المساواة والشفافية وقبول العمل في الفنادق داخل المحافظة وخارجها وتمتع المتقدمين بالمهارات والمعارف اللازمة للتدريب وحسن المظهر ومعيار تفضيلي لأبناء قري المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وضمان وجود عدد مناسب للفتيات في التدريب الفندقي لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة والذي تضعه وزارة العمل ضمن أولوياتها.

برنامج الأغذية العالمي

وأضاف مدير المديرية أيضًا أن مديرية العمل استقبلت وفد من برنامج الأغذية العالمي ضم المهندسة دعاء عرفة مدير برامج الحماية الاجتماعية بالبرنامج، ومحمد محيي منسق البرنامج بسوهاج لمتابعة التدريبات المهنية المنفذة بسوهاج وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة العمل لتنفيذ 8 دورات تدريبية مجانية للشباب والفتيات علي المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وأشاد المتدربين بالدورات ومدى استفادتهم منها بشكل متميز، وحرص المتدربين على التأكيد علي بدء مشروعات في صيانة الهواتف المحمول وفي التفصيل والخياطة فور الانتهاء من التدريب.

يذكر أن برنامج الأغذية ينفذ في سوهاج 8 دورات تدريبية في مراكز التدريب المهني بالكوثر وطهطا وسوهاج منها 4 حاليًا منها في مركز سوهاج واثنين في طهطا على مهن التطريز وصيانة الحاسب الآلي، حيث يتم توفير المواد اللازمة للتدريب، والتأمين عليهم ضد إصابات العمل طوال فترة التدريب مع تقاضي المتدربين بدل انتقال يومي ووجبة غذائية خفيفة، كما يشتمل التدريب علي المهارات الحياتية وأساسيات السلامة والصحة المهنية وحقوق العمال وواجباتهم، إضافة إلى المنهج التدريبي المعتمد من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وينفذ التدريبات مدربين معتمدين من شركة قدرة المتخصصة في البرامج التدريبية بالمشاركة مع المدربين المعتمدين من الوزارة.

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