الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الحاصلات الزراعية": ضم محاصيل لبورصة السلع يسهم في ضبط الأسعار

مصطفى النجاري
مصطفى النجاري

قال مصطفى النجاري، عضو المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، إن طرح عدد من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، بالبورصة السلعية سيكون مردود على ضبط الأسعار، خاصة أن البورصة تعتبر مرآة السوق، وسيكون ذلك في صالح المشتري أكثر منه للبائع.

أوضح النجاري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن طرح تلك السلع يساهم في ضبط الأسعار، ونطالب دائما بضرورة أن يكون لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يحدث توازن بين العرض والطلب خاصة وقت الأزمات.  

ضم منتجات إلى بورصة السلع يضبط الأسعار

أشار النجاري إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمتلك شركات ومنافذ في جميع المحافظات لتأمين السلع، مؤكدا أن قطاع الزراعة شهد تحسنًا ملحوظًا، ما أدى إلى ارتفاع قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3 مليارات و52 مليون دولار خلال العام الماضي، ومن بينها سلع المانجو الطازج إلى 96 مليون و86 ألف دولار في العام 2023، بزيادة قدرها 26 مليون و210 ألف دولار مقارنة بعام 2022، كما ارتفعت صادرات الفاصوليا إلى 56 مليون و813 ألف دولار في 2023، بزيادة تصل إلى 43 مليونا و775 ألف دولار مقارنة بالعام السابق.

وأوضح النجاري أن الفترة المقبلة ستشهد فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، حيث أن المنتجات المصرية تشهد إقبال كبير في كافة أنحاء العالم نتيجة إلي جودة المنتج وأسعاره التنافسية.

مصطفي النجاري عضو المجلس التصدير للصاصلات الزراعية الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية ضبط الاسعار بورصة السلع

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