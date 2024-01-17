الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح البعثة التجارية للصناعات الغذائية المصرية في كينيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن افتتاح البعثة التجارية المصرية المتخصصة في الصناعات الغذائية في كينيا، اليوم، وتستمر من 16 إلى 19 يناير الجاري، بحضور وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا، وعلاء الوكيل، رئيس البعثة التجارية وعضو مجلس إدارة المجلس.

تضم البعثة 26 شركة مصرية متخصصة في قطاعي الأغذية المصنعة والطباعة والتغليف، تقام فعالياتها في فندق سرينا نيروبي من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، وتتميز الفعالية بمشاركة فاعلة من مستوردي وتجار الأغذية في السوق الكينية، وكذلك بحضور إعلامي مكثف.

خلال كلمته، أكد السفير المصري أهمية دعم العلاقات التجارية بين مصر وكينيا، مشيرًا إلى الجودة العالمية والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية. 

من جهته، قدم علاء الوكيل، الشكر للسفير والجهات المعنية على دعمهم وتسهيل تنظيم هذه البعثة، مؤكدًا على نجاح المجلس في تنظيم تنظيم سلسلة من البعثات التجارية التي حققت نجاح منقطع النظير خلال العامين الماضيين والتي شملت عدد كبير من الأسواق العربية والأفريقية والأمريكية ومنها كينيا، أوغندا، تنزانيا، غانا، السوادن، جنوب السودان، المملكة العربية السعودية، الأردن بمشاركة مستوردين من العراق والضفة الغربية بفلسطين، المغرب، الجزائر، والولايات المتحدة الأمريكية.

أشار الوكيل كذلك إلى الأسواق المستهدفة في الفترة القادمة ومن بينها الصين، العراق، الأردن والكونغو، مع التأكيد على التزام المجلس بتنظيم مشاركات مصرية في المعارض الدولية وأنشطة التدريب وأبحاث السوق بهدف دفع ملف تنمية الصادرات الغذائية المصرية التي نجحت أن تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتستهدف صادرات 5.2 مليار دولار بنهاية عام 2023.

كينيا من أهم الأسواق الأفريقية للمنتجات الغذائية المصرية

وتعد كينيا واحدة من أهم الأسواق الأفريقية للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة صادرات 90 مليون دولار في عام 2022، وتهدف البعثة التجارية إلى استكشاف فرص توسيع نطاق الصادرات المصرية لكينيا، خاصةً في ظل الأهمية اللوجستية لميناء مومباسا والمعاملات الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الكوميسا.

تشمل الصادرات الغذائية المصرية إلى كينيا السكر، المكرونة، زيوت الطعام، ومنتجات الكاكاو، إلى جانب غيرها من المنتجات التي تعكس تنوع وجودة الصناعات الغذائية المصرية، والمنتجات لا تقتصر على السوق الكينية فحسب، بل تشمل أيضًا إمكانية إعادة التصدير إلى دول ومناطق مجاورة تستفيد من البنية التحتية اللوجستية لكينيا.

تأتي هذه البعثة في إطار جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري ومشروع تريد الممول من المعونة الأمريكية، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف.

البعثة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر وكينيا، وتقديم فرص جديدة للشركات المصرية للتوسع في الأسواق الأفريقية وخارجها. 

وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية شاملة لتعزيز الصادرات المصرية وتوطيد العلاقات التجارية الدولية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز من مكانته التجارية عالميًا.


 

للبعثة التجارية المصرية الصناعات الغذائية كينيا وائل نصر الدين عطية سفير جمهورية مصر العربية علاء الوكيل

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