بزيادة 70%.. ودائع البنوك بالعملة الأجنبية تقفز لـ1.9 تريليون جنيه مطلع 2023/2024

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نمو إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بأكثر من 70%، لتصل إلى حدود 1.9 تريليون جنيه مطلع العام المالي الحالي 2023/2024 مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، فيما ارتفع إجمالي الودائع بالعملة المحلية إلى 7.8 تريليون جنيه مطلع العام المالي 2023/2024 مقابل 6.5 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 19.7%.

ارتفاع ودائع المصريين

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي الودائع ارتفعت إلى 9.7 تريليون جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 2023/2024 مقابل 7.6 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، واستحوذت الودائع غير الحكومية على النصيب الأكبر منها بنحو 7.5 تريليون جنيه مطلع العام المالي الحالي 2023/2024 مقابل 6.058 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، في حين بلغ نصيب الودائع الحكومية 2.1 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

قيمة السيولة المحلية

كما أشار إلى نمو السيولة المحلية إلى حدود 8.4 تريليون جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 2023/2024 مقابل 6.8 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وبلغت قيمة أشباه النقود 6.3 تريليون جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 2023/2024 مقابل 5.1 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، فيما بلغت قيمة المعروض النقدي 2.1 تريليون جنيه خلال أول شهرين من عام 2023/2024 مقابل 1.6 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.