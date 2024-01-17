الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رحلة توعوية للفائزين في المسابقة السياحية لأبناء شمال سيناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة سياحية توعوية للفائزين في المسابقة السياحية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة شمال سيناء لأبناء المحافظة بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت  إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة أن تنظيم هذه الرحلة يأتي في إطار حرص الوزارة ممثلة في الهيئة على رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها بلدهم، بالإضافة إلى جهودها لتنشيط السياحة الداخلية.

وشارك في هذه الرحلة مجموعة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية ولاسيما الشباب.

وتضمنت هذه الرحلة زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد والتي من بينها جبال الملح، وبور فؤاد، وحديقة فريال، وتمثال ديليسبس، والمسلة.

وقد قام أعضاء مكتب الهيئة ببورسعيد باستقبال المشاركين في الرحلة وتقديم المواد الدعائية عن المحافظة.

وفى سياق آخر استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مجموعة من المؤثرين من الأسواق المستهدفة في زيارة تعريفية للمقصد السياحي المصري لاطلاعهم على المقومات التي يتمتع بها ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة والتجارب السياحية المختلفة التي يمكن للسائح معايشتها خلال زيارته.

وتضمن الوفد عدد 6 من المؤثرين الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من دول كل من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمكسيك، لمعايشتهم تجربة سياحية فريدة وممتعة.

وقام  المؤثرين  بزيارة منطقتي أهرامات الجيزة وسقارة، ووادي الحيتان ووادي الريان بالفيوم، كما قاموا برحلة بحرية في الغردقة استمتعوا خلالها بمشاهدة الحياة البحرية الثرية لمياه البحر الأحمر والشعاب المرجانية الملونة، بالإضافة إلى القيام بجولة بالمدينة وزيارة المسجد الكبير.

 

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المسابقة السياحية عيد تحرير سيناء أهرامات الجيزة

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