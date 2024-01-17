شوبير يكشف آخر كواليس مستشفى الأهلى وموعد عودة اللاعبين (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر كواليس مستشفى النادي الأهلي، وموقف اللاعبين من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء: "أحمد نبيل كوكا سيجرى أشعة مطلع الأسبوع المقبل، للوقوف على آخر مستجدات إصابته".

وأضاف: "كوكا ما زالت أمامه 3 أسابيع، حتى يستطيع المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر مجددًا".

وواصل شوبير: "محمود متولي يعاني من تمزيق فضلًا عن تعرضه لدور برد، منعه من مواصلة علاجه الطبيعي، حيث لا يزال أمامه من أسبوعين لـ(تلاتة)، حتى يتمكن من المشاركة في التدريبات".

وشدد: "حالة رضا سليم في تحسن مستمر، إلا أنه ما زال لديه من أسبوعين لـ(تلاتة) للمشاركة في مران الأحمر، أما خالد عبدالفتاح الموضوع صعب شوية".

وأكمل شوبير: "اللاعب يحتاج من أسبوعين لـ(تلاتة)، حتى يتمكن من المشاركة في مران الأهلي بشكل طبيعي، وهو نفس موقف أحمد عبدالقادر، إلا أنه قد يحتاج إلى شهر حتى يتعافي تمامًا من الإصابة".

وأردف: "بسبب كمية هذه الإصابات بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق مع المنتخبات سواء الأول أو الأوليمبي أو منتخبات بلادهم (المحترفين الأجانب)، قرر كولر تصعيد 10 لاعبين من الناشئين".

واختتم قائلًا: "الأهلي سيواجه وديًا فريق الشباب السعودي، خلال معسكر الأحمر المقبل في الإمارات".

"كان 2023" يوقف مسابقة دوري نايل (2023 /2024)

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024)، تشهد حاليًا فترة توقف، بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، التي انطلقت مساء السبت الماضي في دولة كوت ديفوار، وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.