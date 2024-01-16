الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى غياب 12 لاعبًا.. الأهلى يطير إلى الإمارات السبت

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على دخول المارد الأحمر معسكرًا مغلقًا بالإمارات خلال الفترة من 20 إلى 28 يناير الجاري خلال فترة توقف الدوري تتخللها مباراتان وديتان.

وتطير بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي إلى الإمارات يوم السبت المقبل في غياب 12 لاعبًا عن معسكر الأهلي في الإمارات؛ لانضمام عشرة لاعبين لصفوف منتخبات بلادهم للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، بينهم 7 في صفوف منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وثلاثة لاعبين في منتخبات أخرى هم  بيرسي تاو لمنتخب جنوب إفريقيا وأليو ديانج لمنتخب مالي وعلي معلول لمنتخب تونس.

ويغيب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس للانضمام إلى صفوف المنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة ودية بالإمارات بمشاركة منتخبات الإمارات وقطر والسعودية.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر تمسك خلال اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي بخوض معسكر خارجي خلال فترة التوقف الدولي ومشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا لعدة أسباب منها تجهيز اللاعبين والدخول في أجواء المباريات، قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري المرتقبة أحد يومي 16 أو 17 فبراير المقبل، وأيضًا من أجل كسر حالة الملل في التدريبات.

تدريبات قوية بمشاركة الناشئين ومحاضرة كولر

وخاض الفريق مرانًا قويًّا صباح أمس تحت قيادة كولر، على ملعب التتش، ضمن ‏البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد ‏العديد من التحديات القارية والمحلية.‏

وشارك في المران 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وذلك لتعويض النقص العددي ‏بسبب انضمام أكثر من لاعب من القوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.‏

وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اشتملت ‏على تقسيمة بمشاركة الحراس.‏

وأدى الرباعي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارق حسن تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

وواصل الثنائي أحمد عبدالقادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.‏

كولر الاهلى معسكر الإمارات خالد بيبو محمود الخطيب شباب بلوزداد الجزائري

مواد متعلقة

الأهلى يبحث عن "وديات" لتجهيز لاعبيه خلال توقف الدورى

مران الأهلى.. تصعيد 10 ناشئين ومحاضرة لـ"كولر" وتأهيل الثنائى المصاب

طبيب الأهلى يكشف تطورات إصابة رضا سليم ‏وخالد عبدالفتاح

الأكثر قراءة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

برلمانى لوزير التموين: اعتذارك عن رفع الأسعار "مرفوض"

تفاصيل اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي أسيوط والإسكندرية لتكرير البترول

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

لصان يسرقان سيارة لبيعها خردة فيعثران على 2.7 مليون جنيه بداخلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصري

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين