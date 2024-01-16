فى غياب 12 لاعبًا.. الأهلى يطير إلى الإمارات السبت

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على دخول المارد الأحمر معسكرًا مغلقًا بالإمارات خلال الفترة من 20 إلى 28 يناير الجاري خلال فترة توقف الدوري تتخللها مباراتان وديتان.

وتطير بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي إلى الإمارات يوم السبت المقبل في غياب 12 لاعبًا عن معسكر الأهلي في الإمارات؛ لانضمام عشرة لاعبين لصفوف منتخبات بلادهم للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، بينهم 7 في صفوف منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وثلاثة لاعبين في منتخبات أخرى هم بيرسي تاو لمنتخب جنوب إفريقيا وأليو ديانج لمنتخب مالي وعلي معلول لمنتخب تونس.

ويغيب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس للانضمام إلى صفوف المنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة ودية بالإمارات بمشاركة منتخبات الإمارات وقطر والسعودية.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر تمسك خلال اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي بخوض معسكر خارجي خلال فترة التوقف الدولي ومشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا لعدة أسباب منها تجهيز اللاعبين والدخول في أجواء المباريات، قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري المرتقبة أحد يومي 16 أو 17 فبراير المقبل، وأيضًا من أجل كسر حالة الملل في التدريبات.

تدريبات قوية بمشاركة الناشئين ومحاضرة كولر

وخاض الفريق مرانًا قويًّا صباح أمس تحت قيادة كولر، على ملعب التتش، ضمن ‏البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد ‏العديد من التحديات القارية والمحلية.‏

وشارك في المران 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وذلك لتعويض النقص العددي ‏بسبب انضمام أكثر من لاعب من القوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.‏

وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اشتملت ‏على تقسيمة بمشاركة الحراس.‏

وأدى الرباعي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارق حسن تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

وواصل الثنائي أحمد عبدالقادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.‏