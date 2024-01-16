الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يبحث عن "وديات" لتجهيز لاعبيه خلال توقف الدورى

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

بدأ الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إجراءت استخراج تأشيرات رحلة الجزائر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستقر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني على السفر قبل بعثة الأهلي إلى الجزائر من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى هناك قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة خلال الساعات القليلة الماضية لبحث ملف المباريات الودية الجاري تجهيزها استغلالا لفترة التوقف الدولي الحالية.

ويبحث الجهاز الفني للنادي الأهلي ترتيبات خوض بعض الوديات خلال توقف الدوري من أجل تجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة خلال الفترة الحالية وقبل السفر لإقامة المعسكر الخارجي بالإمارات.

وبدأ خالد بيبو مدير الكرة في التواصل مع أكثر من ناد سواء في الدوري الممتاز أو دوري المحترفين من أجل خوض مباراة ودية  لتجهيز العائدين من الإصابة أو رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة السلبية التي قضاها الفريق لمدة 12 يوماً عقب التتويج بالسوبر المصري علي حساب مودرن فيوتشر.

محاضرة كولر.. وتدريبات قوية بمشاركة الناشئين

وكان الفريق قد خاض مرانًا قويًّا صباح أمس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش، ضمن ‏البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد ‏العديد من التحديات القارية والمحلية.‏

وشارك اليوم في مران الأهلي 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وذلك لتعويض النقص العددي ‏بسبب انضمام أكثر من لاعب من القوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.‏

وعقد كولر، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على ‏البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن المرحلة المقبلة.‏

وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اشتملت ‏على تقسيمة بمشاركة الحراس.‏

وأدى الرباعي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارق حسن، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل الثنائي أحمد عبد القادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.‏

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