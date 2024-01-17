الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال 3 جثث من ترعة المريوطية سقطوا فى سيارة ملاكى

جثث
جثث

استخرجت  قوات الإنقاذ النهري جثامين 3 مواطنين لقوا مصرعهم غرقا إثر سقوط سيارة ملاكي تقلهم بترعة المريوطية جنوب الجيزة.

أسماء الضحايا الثلاث هم: "محيي الدين ع"، مصور، "محمد. ن"، و"هشام. س"، جميعهم يقيمون بقرية منشأة دهشور.

ونجا من الحادث اثنان كانا بالسيارة، هما "رمضان. م"، و"هاني. م"، مصور. 

البداية تعود إلى تلقي مأمور مركز البدرشين بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة بقرية أبو صير.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع قطاع الجنوب.

قوات الانقاذ النهري جثامين بترعة المريوطية سقوط سيارة جثامين ٣ مواطنين

مواد متعلقة

تشييع جثمان غريق شاطئ لوران بالإسكندرية

بعد 6 أيام من البحث.. انتشال جثمان "غريق لوران" بالإسكندرية

لليوم الثالث.. استمرار البحث عن جثمان غريق لوران بالإسكندرية

قائد الغطاسين: البحر خطر وجهود البحث عن غريق لوران لن تتوقف (فيديو)

والدة غريق الإسكندرية ترفض الرحيل: "عايزه يوسف.. هاتولى ابنى" (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها