انتشال 3 جثث من ترعة المريوطية سقطوا فى سيارة ملاكى

استخرجت قوات الإنقاذ النهري جثامين 3 مواطنين لقوا مصرعهم غرقا إثر سقوط سيارة ملاكي تقلهم بترعة المريوطية جنوب الجيزة.

أسماء الضحايا الثلاث هم: "محيي الدين ع"، مصور، "محمد. ن"، و"هشام. س"، جميعهم يقيمون بقرية منشأة دهشور.

ونجا من الحادث اثنان كانا بالسيارة، هما "رمضان. م"، و"هاني. م"، مصور.

البداية تعود إلى تلقي مأمور مركز البدرشين بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة بقرية أبو صير.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع قطاع الجنوب.