والدة غريق الإسكندرية ترفض الرحيل: "عايزه يوسف.. هاتولى ابنى" (فيديو)

رفضت والدة غريق لوران فى الإسكندرية (يوسف) صاحب الـ١٨ عاما، الرحيل عن الشاطئ لحين إيجاد جثمان ابنها وإخراجه من البحر، ودخلت الأم في نوبة من البكاء والصراخ على شاطئ البحر تطالب بمزيد من البحث عن ابنها واستخراج جثمانه.

"عايزة يوسف هاتولي ابني".. بهذه الكلمات عبرت الأم المكلومة وهي تتشح بالسواد وعيونها لا تزوغ عن البحر الذي مازال يحتفظ بجثمان ابنها منذ مساء الأمس.

حيث لقى شاب يدعى يوسف علي، 18عاما حتفه غرقا فجر اليوم بسبب وقوفه على أحد صخور البحر برفقة أصدقائه للتصوير قبل نزولهم للسباحة.

حادث غريق لوران

مازالت فرق الإنقاذ النهري برفقه الغطاسين المتطوعين البحث عن جثمان أول ضحايا الشتاء الذي فقد حياته غرقا مساء الأمس في منطقة لوران بالإسكندرية بسبب ارتفاع موج البحر، ومازال البحث جاريا عن الجثمان الغارق.

قال كابتن إيهاب المالحي، قائد فريق الغواصين المتطوعين لـ"الدستور" إن شابا يدعى يوسف علي، 18 عاما فقد حياته غرقا فجر اليوم بسبب وقوفه على أحد صخور البحر برفقة أصدقائه للتصوير، قبل خلع ملابسه وتركها على الشاطئ والنزول لمياه البحر للسباحة ليلا بإرادته.

وتابع كابتن المالحي أن حادث الغرق حدث مساء الأمس ليلا ولكن حتى الآن مازال يتواجد 7 من الغطاسين المتطوعين برفقه فرق البحث للإنقاذ النهري لمحاولات البحث عن الجثمان الغارق المفقود.

وأكمل كابتن المالحي أن حالة البحر غير مستقرة وأمواجه مرتفعة وهذا ما يصعب مهمة البحث عن الجثمان الغارق، ونواصل البحث بين الصخور أولا أملا أن يكون عالقا بين إحداها قبل النزول لمياه البحر لمواصلة جهود البحث.

غريق لوران

فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم والذي يشهد نشاط رياح، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، تتبعه أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بعد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

لتشهد الأحوال الجوية نشاطا في حركة الرياح مصحوبا بانخفاض درجات الحرارة وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار.