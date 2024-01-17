الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: زيلينسكي يناشد الغرب تعزيز اقتصاد بلاده في مقابل حماية أمن الدول الغربية

زيلينسكي
زيلينسكي

سلط مقال نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية الضوء على كلمة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أمام مؤتمر دافوس الاقتصادي والتي ناشد فيها الدول الغربية تعزيز اقتصاد بلاده خلال الحرب الحالية مع القوات الروسية في مقابل حماية أوكرانيا لأمن الدول الغربية.

وأوضح المقال، الذي شارك في كتابته لاري إليوت وجرامي ويردين، أن كلمة الرئيس الأوكراني لاقت ترحيبا كبيرا من جانب قادة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى تأكيد زيلينسكي على أن الحرب الحالية بين القوات الأوكرانية والروسية لا يقتصر أثرها على أوكرانيا فحسب بل يمتد ليشمل جميع دول العالم.

وتطرق المقال في سياق متصل لموقف الاتحاد الأوروبي من الحرب في أوكرانيا حيث أشار إلى كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام قمة دافوس والتي أكدت فيها على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لأوكرانيا لضمان تحقيقها النصر في المواجهات العسكرية مع القوات الروسية.

وأضافت المسئولة الأوروبية،في كلمتها، أن أوكرانيا في أمس الحاجة لتعزيز اقتصادها ليس فقط خلال المرحلة الحالية ولكن في الفترة القادمة أيضا بما يضمن توافر الأسلحة الكافية لديها لاستعادة الأراضي التي فقدتها خلال الحرب مع روسيا.

الجارديان: أنباء عن هجوم جديد على سفينة بالبحر الأحمر

 

txt

الجارديان: الصومال مستعد للحرب مع إثيوبيا حول المنطقة الانفصالية

مساعي أوكرانيا لضمان مساندة الدول الأوروبية

وتناول المقال كذلك مساعي أوكرانيا لضمان مساندة الدول الأوروبية لها من خلال انضمامها للاتحاد الأوروبي وهي الخطوة التي تؤيدها دول الاتحاد، لافتا إلى ترحيب فون دير لاين بمباحثات انضمام كييف للتكتل الأوروبي ووصفها لتلك الخطوة بالإنجاز التاريخي.

وذكر المقال أن الرئيس الأوكراني اعتاد في السنوات السابقة توجيه كلمة لقمة دافوس عبر تقنية الفيديوكونفرنس إلا أنه قرر العام الحالي حضور القمة شخصيا لتوجيه كلمته وهو ما يعكس مخاوف كييف فيما يخص استمرار الدول الغربية في تقديم المساعدات اللازمة لأوكرانيا بسبب طول مدة الحرب التي بدأت منذ ما يقرب من عامين.

ولفت المقال في هذا السياق إلى تعثر مساعي الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحصول على موافقة الكونجرس على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا تصل قيمتها حوالي 60 مليار دولار حيث يعترض الأعضاء الجمهوريون داخل الكونجرس على استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم لأوكرانيا.

وفي الختام، أشار المقال إلى أن الرئيس الأوكراني أعرب عن أمله في تمكن الإدارة الأمريكية من تخطي العراقيل التي تحول دون تقديم تلك الحزمة من المساعدات لبلاده خلال الأسابيع القليلة القادمة حتى تتمكن أوكرانيا من مواصلة الحرب ضد القوات الروسية.

الجارديان الدول الغربية الاتحاد الأوروبي الحرب مع روسيا الدول الأوروبية

مواد متعلقة

الجارديان: بايدن أقرب إلى الحرب الإقليمية التى سعى إلى تجنبها بالشرق الأوسط

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أستاذ قانون دولي: وصول "الدحدوح" لمصر انتصارا كبيرا لجهود القاهرة الدبلوماسية

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)