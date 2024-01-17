الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كريم الحسينى: "جيمو" عرض مسرحى يهدف لدمج ذوى القدرات الخاصة مع المجتمع

الفنان كريم الحسيني
الفنان كريم الحسيني

كشف الفنان كريم الحسيني، عن تفاصيل عرضه المسرحي الجديد "جيمو"، الذي يقدمه بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، ويخرجه محمد العشري، ويكتبه صلاح متولي، ويضم أشعارًا وألحانًا لبلال إمام وأحمد الناصر.

وأوضح "الحسيني"، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، أن العرض يهدف إلى دمج ذوي القدرات الخاصة مع المجتمع، ويشارك فيه 11 من ذوي الهمم بجانب مجموعة من الأطفال، في عرض موسيقي مميز، ينال إعجاب الصغار والكبار.

وأضاف: "تدور أحداث العرض حول جيمو، شاب يطمح للشهرة، ويسعى لمعرفة معنى كلمة تريند، التي يعتقد أنها اسم رجل، ويصل إلى مدينة غريبة، يجد فيها الناس حزينين ومحرومين من كل شيء، فيقرر أن يتنازل عن حلمه من أجل إسعادهم، وهذه هي الفكرة الرئيسية للعرض".

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