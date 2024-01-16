الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طه دسوقى يتحدث لـ"صاحبة السعادة" عن تجربته فى تجسيد شخصية مصابة بالتوحد

طه دسوقي
طه دسوقي

تحدث الفنان طه دسوقي، عن دوره في مسلسل "حالة خاصة"، الذي قام فيه بتمثيل شخصية مصابة بالتوحد، وقال إنه اكتشف الكثير عن هذه الحالة النفسية التي كان لديه فكرة خاطئة عنها، وأنه تعلم كيفية التعامل معها من خلال زيارته لجمعية متخصصة والتدريب مع مدرب تمثيل.

وأشار دسوقي، في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة DMC، إلى أن أصعب ما واجهه هو فهم ردود فعل الأشخاص المصابين بالتوحد وتقليدها بدقة.

وأكد “دسوقي”، أنه تواصل مع عدد من الحالات المصابة بالتوحد، منهم عبد الله أشرف الذي يعمل حاليا في فريق watch it، والذي استقبله بحفاوة وتقبله كزميل له، وأعرب عن تقديره لهذا الفريق الذي لم يتردد في إشراكه في عملهم، موضحًا أنه كان يخشى أن يسيء إلى هذه الفئة من خلال تقديمه للشخصية بطريقة غير صحيحة، لأنه يمثل نموذجا حقيقيا وليس خياليا.

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