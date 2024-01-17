الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل تستولى على 200 مليون دولار من أموالنا

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد أشتية، إسرائيل بالسطو على 200 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدا أن السلطة تتحمل مسؤولية تمويل مفاصل الحياة في قطاع غزة من ميزانيتها الخاصة.

وقال أشتية، في حوار برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة ON،  إن السلطة تنفق سنويا 1.7 مليار دولار على غزة، ما يشكل 35% من إجمالي مصروفاتها، رغم محاولات إسرائيل تقطيع القطاع وفصله عن الوطن الفلسطيني، وأضاف أن إسرائيل تهدف إلى تدمير السلطة الفلسطينية التي تمثل نواة الدولة التي حظيت باعتراف 142 دولة في العالم.

وأشار أشتية، إلى أن إسرائيل تشن علينا 4 حروب: حرب على الأرض بالاستيطان والمصادرة، حرب على الإنسان بالاعتقال والقتل والتهجير، حرب على الأموال بالمصادرة والاستقطاع، وحرب على الرواية بتحريف الحقائق والتضليل الإعلامي.

وعبر عن عدم تفاؤله بأي أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية في ظل استمرار حكومة نتنياهو العدوانية والمتطرفة، وقال إن الرئيس محمود عباس طالب الإدارة الأمريكية بدعم قرار دولي يعترف بدولة فلسطين وعضويتها في الأمم المتحدة، وبرفع المنظمة الوطنية من قوائم الإرهاب، وبعدم استخدام الفيتو ضد مطالبنا المشروعة.

وانتقد أشتية، موقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها تحاصرنا ولا تقدم لنا أي مساعدات، بينما تمنح إسرائيل 14 مليار دولار في هذه الحرب، وقال إن الولايات المتحدة وأوروبا لديهم أدوات ضغط اقتصادية ومالية على إسرائيل، لكنهم لا يستخدمونها بما يحقق الغرض.

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