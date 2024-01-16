الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يكشف حكام مباريات الأربعاء بكأس الرابطة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بـ الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حكام مباريات غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة.

وتقام غدًا الأربعاء ثلاث مباريات فى اطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المحترفة، حيث يلتقى البنك الأهلى مع المصرى البورسعيدى، والإسماعيلى مع سيراميكا كليوباترا وغنبى مع الداخلية .

ويدير مباراة البنك الأهلي مع المصري التى ستقام فى الثالثة مساءً على ستاد برج العرب طاقم تحكيم مكون من صبحي العمراوي  حكما للساحة ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول وأحمد الفار مساعد ثاني ومحمود رشدي حكما رابعا  ومحمود الدسوقي حكم فيديو  وهاني عبدالفتاح حكم فيديو مساعد.

فيما يتولى مهمة إدارة مباراة لإسماعيلي وسيراميكا التى ستجرى فى الخامسة مساء على ستاد الإسماعيلية، الحكم الدولى ابراهيم نورالدين حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد صلاح مساعد أول وكريم السعيد مساعد ثاني ومحمود وفا عاشور حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو  وعاطف حسين حكم فيديو مساعد.

يقود مباراة انبي مع الداخلية التى تنطلق فى الخامسة على ستاد بترو سبورت طاقم مكون من حسني سلطان حكما للساحة ويعاونه كل من مصطفي عطية مساعد أول  وعدي عيد مساعد ثاني ومصطفي عثمان حكما رابعًا، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ومحمد التابعي الغازي.

ويسعى البرتغالى فيتور بيريرا لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من الحكام للمشاركة فى إدارة مباريات كأس الرابطة، فى ظل تواجد عدد من الحكام الدوليين فى بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار، وذلك بهدف الحكم على مستوى هؤلاء الحكام، لتقيمهم بالشكل العادل واختيار العناصر المميزة للاعتماد عليها خلال مباريات الدورى الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الحالية بسبب مشاركة منتخب مصر فى أمم إفريقيا.

اتحاد الكرة لجنة الحكام حكام مباريات الاربعاء افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية حكام اليوم

مواد متعلقة

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفنِّد شبهات "ول ديورانت" حول الإسلام فى "قصة الحضارة"

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الثلاثاء بكأس الرابطة

الأكثر قراءة

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

نتنياهو: الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)