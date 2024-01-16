اتحاد الكرة يكشف حكام مباريات الأربعاء بكأس الرابطة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بـ الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حكام مباريات غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة.

وتقام غدًا الأربعاء ثلاث مباريات فى اطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المحترفة، حيث يلتقى البنك الأهلى مع المصرى البورسعيدى، والإسماعيلى مع سيراميكا كليوباترا وغنبى مع الداخلية .

ويدير مباراة البنك الأهلي مع المصري التى ستقام فى الثالثة مساءً على ستاد برج العرب طاقم تحكيم مكون من صبحي العمراوي حكما للساحة ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول وأحمد الفار مساعد ثاني ومحمود رشدي حكما رابعا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وهاني عبدالفتاح حكم فيديو مساعد.

فيما يتولى مهمة إدارة مباراة لإسماعيلي وسيراميكا التى ستجرى فى الخامسة مساء على ستاد الإسماعيلية، الحكم الدولى ابراهيم نورالدين حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد صلاح مساعد أول وكريم السعيد مساعد ثاني ومحمود وفا عاشور حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو وعاطف حسين حكم فيديو مساعد.

يقود مباراة انبي مع الداخلية التى تنطلق فى الخامسة على ستاد بترو سبورت طاقم مكون من حسني سلطان حكما للساحة ويعاونه كل من مصطفي عطية مساعد أول وعدي عيد مساعد ثاني ومصطفي عثمان حكما رابعًا، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ومحمد التابعي الغازي.

ويسعى البرتغالى فيتور بيريرا لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من الحكام للمشاركة فى إدارة مباريات كأس الرابطة، فى ظل تواجد عدد من الحكام الدوليين فى بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار، وذلك بهدف الحكم على مستوى هؤلاء الحكام، لتقيمهم بالشكل العادل واختيار العناصر المميزة للاعتماد عليها خلال مباريات الدورى الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الحالية بسبب مشاركة منتخب مصر فى أمم إفريقيا.