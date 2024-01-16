ريمونتادا ولقطة مثيرة.. السعودية تفتتح مشوارها في كأس آسيا بهزيمة عمان

استهل منتخب السعودية مشواره في كأس آسيا بفوز قاتل ومثير على نظيره عمان بهدفين لهدف، الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من مباريات البطولة.

وتقدم المنتخب العماني في الدقيقة 14 بهدف سجله صلاح اليحيائي من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن عبد الرحمن غريب من تسجيل هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 78 قبل أن يسجل علي البليهي هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهد هدف البليهي في الدقائق الأخيرة جدل كبير، بعدما ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية “الفار”، ليعود بعدها بثواني ويتحتسب الحكم الهدف.

وبهذه النتيجة حصد المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب تايلاند الذي تغلب على قيرغيزستان بهدفين نظيفين في وقت سابق من اليوم.

فيما ظل المنتخب العماني بلا رصيد في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام منتخب قيرغيزستان.