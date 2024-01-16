الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"طليقها مزقها بالسكين".. مباحث الجيزة تكشف ملابسات مقتل سيدة في العجوزة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات مقتل سيدة بالعجوزة، مساء الثلاثاء، وتبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة.

 

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن طليقها "موظف" مزقها بسكين، وحال تدخل الأهالي دون هروبه من مسرح الجريمة لحين وصول الشرطة والقبض عليه.

 

البداية تعود إلى تلقي العميد أحمد الدسوقي مأمور العجوزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة أربعينية بمدينة الأوقاف بدائرة القسم.

 

وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائي بالجيزة، بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة الوسط وقطاع الأمن العام.

 

المعاينة الأولية التي أشرف عليها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث القطاع وقادها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، بينت أن الجثة لسيدة تدعى "إيمان.ع.م". تبلغ من العمر 46 سنة، قتلها طليقها؛ بسبب خلافات بينهما.

 

وصل فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة للمعاينة، تمهيدًا لإيداع الجثة ثلاجة مستشفى إمبابة العام، واصطحبت الشرطة المتهم إلى ديوان القسم للتحقيق.

 

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