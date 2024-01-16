"الزراعة" تنشر مواصفات الهجن الخمسة للطماطم السلكية

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأصناف الخمسة من أنواع الطماطم السلكية، ومواصفاتها، والتي قد شهدها اليوم الحقلي بالفيوم ضمن برنامج انتاج تقاوي الخضر.

وأشار المركز، إلى أن مواصفات هجن الطماطم تتناسب مع المواصفات التصديرية للطماطم السلكية، والتي تتمثل في التالي:

فيما يتعلق بالنبات، فهو نبات ذات نمو خضرى قوى، ذو عقد جيد ومتحمل ظروف الحرارة المنخفضة، كذلك يمتاز بموسم جمع طويل بداية من منتصف شهر ١٢ حتى شهر ٦، كما ان له القدرة على التجديد وذات إنتاجية عالية.

وبالنسبة للثمار، أشار الإنفوجراف إلى أن هجن T02 و T08 و T010 ثمار صلبة ومستديرة الشكل، وهجن T04و T05 ثمار صلبه بلحية، كما ان كافة الهجن ذات لون احمر جذاب.

كما أوضح أن تلك الهجن أيضا مقاومة للأمراض الفيروسية والنيماتودا، كذلك تصلح للزراعة فى الصوب والحقول المكشوفة، وان الموعد المناسب للزراعة، هو ١٤ سيتمبر، والتربة المناسبة للزراعة: ارض طينية، وارض رملية.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوم حقلي بمحافظة الفيوم، ضمن محور التعاون مع الشركات العالمية في البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوي الخضر، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة للبرنامج، والتقييم المستمر لجميع نتائجه، ومخرجاته من الهجن والأصناف، للتأكد من جودتها، للتوسع في انتاجها واتاحتها للمزارعين بأسعار مناسبة.