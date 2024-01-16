الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في ذكرى ميلادها.. أحمد الدمرداش يكشف صلة قرابته بالفنانة كريمة مختار

أحمد الدمرداش
أحمد الدمرداش

استعاد الفنان أحمد الدمرداش، ذكرياته مع الفنانة الراحلة كريمة مختار، بالتزامن مع ذكرى ميلادها، مؤكدًا أنها على المستوى الإنساني كانت نادرة، ولم تتغير في حياتها أبدًا.

وأضاف “الدمرداش” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن كريمة مختار من الصعب أن تتكرر، وأنها رغم نجوميتها هي زوجة عمه وهي من ربته.

لم أدرك نجوميتها في طفولتي

وتابع أنه في فترة طفولته لم يكن يُدرك قيمتها كنجمة، ومع الوقت أدرك مدى صدقها في كل مشهد تؤديه.

وانتشرت العديد من الشائعات حول كون الفنان أحمد الدرماش هو نجل الفنانة كريمة مختار، ولكنها في الحقيقة زوجة عمه.

أحمد الدمرداش ريمة مختار نجوميتها الكبيرة المشاهد الشائعات

مواد متعلقة

رامي رضوان يُحيي ذكرى ميلاد سمير غانم: ماذا قال عن حماه؟

كريمة مختار.. ماما على الشاشة

إسعاد يونس تُحيى ذكرى ميلاد سمير غانم بـ"مشروع الكتاكيت"

في ذكرى ميلاد "الكوميديان" سمير غانم.. ما علاقة الضحك بطول العمر؟

صاحبة أجمل وجه.. ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مريم فخر الدين (فيديو)

في ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار.. الرومانسية أبرز صفات رجل الجدي

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

بعد الطلاق رسميًا.. كيف بدأت علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي؟

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

أسعار سبائك الذهب عيار 24 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء

"جد ولا مقلب".. حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس