في ذكرى ميلادها.. أحمد الدمرداش يكشف صلة قرابته بالفنانة كريمة مختار

استعاد الفنان أحمد الدمرداش، ذكرياته مع الفنانة الراحلة كريمة مختار، بالتزامن مع ذكرى ميلادها، مؤكدًا أنها على المستوى الإنساني كانت نادرة، ولم تتغير في حياتها أبدًا.

وأضاف “الدمرداش” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن كريمة مختار من الصعب أن تتكرر، وأنها رغم نجوميتها هي زوجة عمه وهي من ربته.

لم أدرك نجوميتها في طفولتي

وتابع أنه في فترة طفولته لم يكن يُدرك قيمتها كنجمة، ومع الوقت أدرك مدى صدقها في كل مشهد تؤديه.

وانتشرت العديد من الشائعات حول كون الفنان أحمد الدرماش هو نجل الفنانة كريمة مختار، ولكنها في الحقيقة زوجة عمه.