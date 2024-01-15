الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في ذكرى ميلاد "الكوميديان" سمير غانم.. ما علاقة الضحك بطول العمر؟

سمير غانم
سمير غانم

يحل اليوم ذكرى 15 يناير ذكرى ميلاد الكوميديان سمير غانم، ونسلط الضوء على علاقة الضحك بطول العمر وذلك بناء على الدراسات والأبحاث العلمية الجديدة التي توضح العلاقة القوية بين الضحك وطول العمر.

فكما جاء في موقع “هيلث”، أثبتت الدراسات والأبحاث العملية، أن الضحك يطيل العمر فهو ينشط عضلات القلب وهو ما يساعد بشكل كبير في خفض فرص الإصابة بالأزمات القلبية، كما أثبتت الأبحاث أن الضحك يساعد بشكل كبير في تعزيز الدورة الدموية التي تصل إلى القلب عن طريق الشرايين وبالتالى ضمان عمل القلب بصورة سليمة.

 

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن الضحك يساعد في توسيع الشرايين وبالتالي عدم وجود فرصة للإصابة بتجلطات الدم وبالتالي عدم التعرض للإصابة بالجلطات في القلب، كما أن الضحك يساعد على زيادة مركب "إنترفيرون-جاما"،وهو ما يعمل على زيادة إفراز هرمون السعادة،  وبالتالى عدم التعرض للإصابة بالحزن الذي قد يؤثر على طول العمر.

كما أوضحت الدراسات العلمية، أن الضحك يساعد في التخلص من التوتر والقلق حيث  أثبت عمليا أن التوتر والقلق يزيد من فرص التعرض للإصابة بمشكلات صحية  لها علاقة بالأزمات القلبية، ولكن الضحك يساعد بشكل كبير في خفض مستوى التوتر والقلق لذا فإن الضحك ارتبط بشكل كبير بإطالة العمر.

 

كما أن الضحك يساعد فى التخلص من مشكلة الأرق وذلك نتيجة تنشيط الدورة الدموية في الجسم، لذا فإن الضحك له تأثير إيجابي على إطالة العمر وعدم التعرض للأمراض، لذا يجب على المرء الحفاظ على مساحة من المرح والضحك في يومه وذلك لتفادى المشاكل الصحية التى قد تنتج عن الحزن والهم والزعل.  

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