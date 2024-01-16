الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر أسفل عجلات القطار أثناء عبورهما داخل محطة مصر

عجلات القطار
عجلات القطار

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر أسفل عجلات القطار أثناء عبورهما داخل محطة مصر. تم نقل المصاب إلى مستشفى شبرا المركزي، ونقل جثة الشاب إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار قام بدهس شاب وإصابة آخر أثناء عبورهما داخل محطة مصر.

 

انتقل رجال المباحث للمحطة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى سعيد كامل شكرى، 32 سنة، يقيم في مدينة السلام بالقاهرة، تم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب الثاني يدعي محمود كرم عبدالحليم، 35 سنة، يقيم بسمادون أشمون، إذ يعاني من اشتباه كسر في الساق اليمنى واشتباه كسر في اليد اليمنى، بسبب تعرضهما لحادث أثناء عبورهما المزلقان فاصطدما بالقطار القادم.

 

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 

امن القاهرة النيابة العامة حبس قتل سرقة حادث تصادم تصادم قطار على رصيف بمحطة مصر

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