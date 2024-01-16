مواعيد مباريات غدًا الأربعاء في كأس أمم أفريقيا كان 2023

في ظل استمرار النتائج المفاجئة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023" أصبح البحث عن مواعيد مباريات غدًا الأربعاء في ختام الجولة الأولى بدور المجموعات بالأميرة السمراء، هو المسيطر الآن على كافة محركات جوجل مؤخرا.

يأتي ذلك بعد النتيجة الصادمة للفراعنة أمام منتخب موزمبيق، في مستهل مشوار الفراعنة نجو النجمة الثامنة من المسابقة القارية والتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حيث كان التعادل بطعم الهزيمة.

موعد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 غدا الأربعاء

المغرب vs تنزانيا.. السابعة مساء (ستاد لاورينت بوكو).

المجموعة السادسة بـ"مجموعات كان 2023".

الكونغو الديمقراطية vs زامبيا.. العاشرة مساء (ستاد لاورينت بوكو).

المجموعة السادسة أيضا بـ"مجموعات كان 2023".

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024

تنقل جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في دولة كوت ديفوار وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة المباريات وحتى النهائي، داخل منطقة الشرق الأوسط.

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2024:

المجموعة الأولى:

كوت ديفوار 3 نقاط.

غينيا الأستوائية نقطة وحيدة.

نيجيريا نقطة وحيدة.

غينيا بيساو بلا رصيد.

المجموعة الثانية:

الرأس الأخضر 3 نقاط.

موزمبيق نقطة وحيدة.

مصر نقطة وحيدة.

غانا بلا رصيد.

المجموعة الثالثة:

السنغال 3 نقاط.

غينيا نقطة وحيدة.

الكاميرون نقطة وحيدة.

جامبيا بلا رصيد.

المجموعة الرابعة:

أنجولا نقطة وحيدة.

الجزائر نقطة وحيدة.

موريتانيا بلا رصيد مؤقتا.

بوركينا فاسو بلا رصيد مؤقتا.

المجموعة الخامسة لم تقم مبارياتها حتى الآن

مالي وجنوب إفريقيا وتونس ونامبييا.

المجموعة السادسة لم تقام مبارياتها حتى الآن.

المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، وزامبيا.

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2024

تقام المباراة النهائية من النسخة رقم 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، يوم 11 فبراير المقبل.

أين تقام النسخة القادمة لبطولة الأمم الافريقية؟

تحتضن المملكة المغربية النسخة رقم 35 من بطولة الامم الافريقية فى 2025، ولم يحقق المنتخب المغربى لقب البطولة الافريقية طوال تاريخ مشاركاته فى الكان سوى مرة واحدة وحدث ذلك عام 1976.