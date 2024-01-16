عن الإصلاح الاداري

كنت افكر في موضوع هذا المقال حين قرات تصريح د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والذي يقول فيه (ان انتقال الوزارت للعاصمة الادارية دليل علي نجاح الدولة في الاصلاح الاداري )والحقيقة انني فكرت كثيرا في التصريح ورايت انه متفاءل اكثر من اللازم،والادق من وجهة نظري ان يقال ان تاسيس الدولة للعاصمة الادارية دليل علي رغبتها القوية في تحقيق الاصلاح الاداري وسعيها لذلك،لكن الحقيقة ان هناك دائما فارق بين ما تريده الدولة وما تستطيع الحكومة ان تنفذه من هذه الارادة او الرؤية،هذا الفارق تتحمل مسئوليته سنوات طويلة من التاخر في تحديث الجهاز الاداري للدولة وربما ايضا تباطؤ من الحكومة الحالية في تحقيق خطوات هذا التحديث،لان الجهاز الاداري للدولة يمتد في طول مصر وعرضها ويعمل فيه ملايين الموظفين منهم الصالح والطالح والطيب والخبيث والمنضبط وغير المنضبط وبالتالي لا يمكن ان نثق تماما في تصريح دولة رئيس الوزراء عن نجاح الحكومة في تحقيق الاصلاح الاداري مرة واحدة وساروي ثلاث مشاهد واجهتها في يومين في مصالح حكومية مختلفة توضح التفاوت الكبير في مدي تحقيق الاصلاح الاداري او مدي استجابة البيروقراطية المصرية العتيقة له..كان المشهد الاول في ادارة الايداع بدار الكتب والوثائق المصرية حيث خطر لي ان اخوض تجربة استخراج رقم ايداع خاص بكتابي الجديد بنفسي..وجدت مجموعة من الموظفين المصريين المحترمين فيهم عيوب الموظف المصري ومميزاته..وكان هناك زحام بسبب اقتراب معرض الكتاب..وكانت الاوراق المطلوبة بسيطة للغاية..مثل غلاف الكتاب وملخص له وصورة بطاقة المؤلف..مالفت نظري ان كل هذه الاوراق يمكن ارسالها بالبريد الالكتروني او حتي العادي..ان الاجراءات لا تتطلب التوقيع علي وثائق مثلا او حتي ضرورة وجود صاحب الشان..قلت لنفسي ان مئات الاشخاص يخرجون من منازلهم يوميا ويستخدمون المواصلات العامة ويضيعون من ايامهم ساعات ويقابلون موظفا مضغوطا من كثرة العمل او من ظروف الحياة ويقفون في طابور..الخ ليحققوا خدمة يمكن تحقيقها بالبريد الالكتروني بمنتهي السهولة..حيث سيكون ذلك اسهل للمواطن وللموظف ايضا..وقد لفت نظري ان الخدمة مجانية تماما..في حين يمكن تحصيل رسم رمزي بسيط مقابل ان تكون الخدمة الكترونية حيث يوفر الجميع الوقت وثمن المواصلات وبتلاقي الجميع المواجهة المباشرة بين الموظف والجمهور..ونحن هنا نتحدث عن تلقي اوراق بالبريد الالكتروني لا عن معاملة الكترونية معقدة..وبالتالي فان استمرار هذه المعاملات اليدوية بين المواطن والموظف في ٢٠٢٤ يدفعنا للشك في ان الاصلاح الاداري قد تحقق في جميع انحاء مصر بالكامل..اما المشهد الثاني الذي واجهته فقد كان مع احدي شركات الكهرباء..حيث استيقظت لاجد الكهرباء مقطوعة فظننت ان هذا جزء من سياسة تخفيف الاحمال..لكن الكهرباء استمرت مقطوعة ساعات طويلة حتي ادركت انها مقطوعة عن منزلي انا خصيصا..وبعد استفسار وجدت ان موظفا في شركة كهرباء جنوب القاهرة قرر قطع الكهرباء لانني لم ادفع الفاتورة..وكانت مشكلتي ان محصل الكهرباء لم يزرني اساسا..ولم اتلق ايصال الكهرباء كما تعود جيلي ان يزوره المحصل منذ عشرات السنين..خضت مغامرات لشحن هاتفي المحمول الذي فرغت بطاريته وسارعت بالسداد عبر تطبيق فوري..وارسلت صورة الايصال للموظف الحاكم بامره تنفيذا لتعليماته..لكن الباشا كان مشغولا..لم ير ايصال الدفع ولم يعد الكهراباء التي قطعها دون انذار مخالفة للوائح،اتصلت بالمتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء الذي ابدي كل تفهم وكل تعاون واخبرني انه لابد من انذار المواطن قبل ان تقطع عنه الكهرباء غصبا واقتدارا لانه تاخر في دفع فاتورة الشهر لمدة ايام !!وهو لم يدفع لان المحصل لم يزره من الاساس..وسالت نفسي ماهي الصعوبة في ان ترسل شركة الكهرباء رسالة علي المحمول للمواطن تخبره فيها انه سيتم قطع الكهرباء اذا لم يدفع الفاتورة (التي لم تصله من الاساس )! اليس هذا اكثر لياقة وتخفيفا للضغط علي المواطن..الا يكفي ان المواطن يتحمل راضيا انقطاع الكهرباء لتخفيف الحمال فتعاقبه بقطع الكهرباء دون انذار لانه تاخر اياما في سداد فاتورة لم تصله..اليست هذه تصرفات قبيحة من البيروقراطية تزيد الاحمال علي القيادة السياسية وتجعل المواطن يكره الدولة التي يعتبر ان هذا الموظف المعمل ممثل لها..