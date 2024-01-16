الجمعة.. اتحاد الجمباز يعلن مفاجآت افتتاح كأس العالم 2024

أعلن اتحاد الجمباز، برئاسة د.إيهاب أمين، عن عدد من المفاجآت الخاصة لحفل افتتاح كأس العالم للجمباز القاهرة 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 - 18 فبراير المقبل علي مجمع صالات استاد القاهرة الدولي وذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي الجمعة المقبل فى الثامنة مساءً بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

ومن المقرر أن يشهد فعاليات الموتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من مسؤلي الاتحاد الدولي للجمباز.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالمين والأولمبيين.

ومنح الاتحاد الدولى للجمباز، برئاسة الياباني موري واتانابي مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا.

ومن المنتظر أن تشهد مفاجآت حفل الافتتاح الحضور الجماهيري والفقرات الفنية

من جانبه، حرص د.إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على متابعة كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي.

وأكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.

وأثنى د.إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.