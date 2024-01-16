الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شباب الجامعة لـ"الدستور": التطوع في حياة كريمة فرصة مهمة لدعم البسطاء

حياة كريمة
حياة كريمة

طاقات شبابية وقدرات مشرفة يتمتع بها الشباب المصري ليكون يد عون ودعم ايجابية لمبادرات الدولة المصرية لترك بصمة ايجابية مؤثرة في حياة المستفيدين.

لتؤمن مبادرة حياة كريمة بشباب الجامعات المصرية المختلفة، وتتواصل مع الشباب في ٢٤ جامعة مصرية للعمل على توعية شبابنا بأهمية التطوع وخدمة مجتمعهم.

ومن خلال استمارة التطوع المتواجده في الجامعات المصرية يستطيع الشباب الايجابي الانضمام للمبادرة الرئاسية بمنتهى السهولة واليسر.

شباب الجامعات "للدستور" فرصة ايجابية تعزز جهود الدولة المصرية الايجابية المؤثرة

قال محمد الفارس احد الشباب المتطوع انه اخذ قرار التطوع في المبادرة الرئاسية بعد ان رأي كيف نجحت حياة كريمة في ترك بصمة ايجابية في مختلف المحافظات في حياة البسطاء وتغيير حياتهم من عدم التطوير والحياة المؤهله التي عانوا منها لسنوات طويلة.

تابع لؤي الشرقاوي، احد الشباب المتطوع، أن التطوع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة فرصة ايجابية لتعزيز جهود الدولة المصرية الايجابية في حياة المواطنين البسطاء في القرى الاكثر احتياجا من خلال مشروعات تنموية غير مسبوقة بجهود وسواعد المتطوعين المصريين.

وأضاف خالد رضا، احد الشباب المتطوع، ان اجراءات التطوع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة سهله للغاية وهي خطوة جيده لدعم مبادرات تنموية وتطويرية هامة لنوصل رسالة للبسطاء في المناطق العشوائية بأن الشباب المصري لن ينساكم ومازال هناك الكثير من الجهود والمشروعات التنموية ستبذل وتشيد من اجل ان تحصلوا على للحياة الكريمة التي تستحقونها.

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طبيب بوحدة أشمون: "حياة كريمة" توفر فرق مدربة لإنقاذ مصابي الحوادث

تابع خالد رضا، أحد الشباب المتطوع، ان اجراءات التطوع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة سهله للغاية وهي خطوة جيده لدعم مبادرات تنموية وتطويرية هامة لنوصل رسالة للبسطاء في المناطق العشوائية بأن الشباب المصري لن ينساكم ومازال هناك الكثير من الجهود والمشروعات التنموية ستبذل وتشيد من اجل ان تحصلوا على للحياة الكريمة التي تستحقونها.

حياة كريمه المبادرة الرئاسية تطوع شباب الجامعات الجامعات المصرية الإسكندرية

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