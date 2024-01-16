اليوم.. عيد تكريم سلاسل مار بطرس الرسول في الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول عيد تكريم سلاسل مار بطرس الرسول، و في أيامِ هيرودوسَ المَلِك زُجَّ بُطرُس في السِجْنِ وقُيِّدَ بالسَلاسِلَ. يُخبِرُ التَقليدُ أنَّ هَذِهِ السَلاسِل قَد نَقلَتها القِدِّيسَة افدوكيا الى القِسطَنطينية وَمِنها الى روما. وقَد بُنِيَتْ في روما كَنيسةٌ تُدعى حَتى اليوم "كنيسَةُ سَلاسِلَ القديس بُطرُس" وهِي تَحتَفِظُ عَلى السلاسل يُقال إنَّ بُطرُسَ الرَسول قَد قُيِّدَ بها. فَلنُكَرِّمْ ذكرَ جِهادِ القدِّيس بطرس وتَقييدِه بالسَلاسِلِ مَحبَّةً بالمَسيح.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "ها نَحنُ صاعِدونَ إِلى أُورَشَليم، فابنُ الإِنسانِ يُسلَمُ إِلى عُظَماءِ الكَهَنَةِ والكَتَبة، فيَحكُمونَ عليه بِالموت ويُسلِمونَه إِلى الوَثنيِّين، لِيَسخَروا مِنهُ ويَجلدِوهُ ويَصلِبوه، وفي اليومِ الثَّالثِ يَقوم" أعلن الرّب يسوع المسيح بقوله هذا إلى تلاميذه ما كان يتوافق مع نبوءات الأنبياء لأنّهم كانوا قد تنبّأوا بموته الذي كان سيحصل في أورشليم... نحن نفهم لماذا كان على كلمة الله أن يعاني آلام الجلجلة، هو الذي ما كان يمكن أن يتألّم بطريقة أخرى؛ لأنّ الإنسان ما كان ليخلص بغير هذا السبيل. هو وحده عرف ذلك، ومَن كشف لهم عن ذلك. والحقيقة أنّه عرف كلّ ما يأتي من الآب؛ إذ إن "الرُّوحَ يَفحَصُ عن كُلِّ شَيء حتَّى عن أَعماقِ الله

"أَما كانَ يَجِبُ على المَسيحِ أَن يُعانِيَ تِلكَ الآلام فيَدخُلَ في مَجدِه؟" لقد كان من المستحيل ألاّ تحدث الآلام، كما أكّد الرّب يسوع بنفسه عندما سمّى التّلميذين "قَليلَيِ الفَهمِ وبطيئَيِ القَلْبِ عن الإِيمانِ بِكُلِّ ما تَكَلَّمَ بِه الأَنبِياء"، كونهما لم يعرفا بأنّ "على المَسيحِ أَن يُعانِيَ تِلكَ الآلام فيَدخُلَ في مَجدِه". والحقيقة أنّه أتى ليخلّص شعبه، وتخلّى "عمّا كانَ له مِنَ المَجدِ عِندَ الآبِ قَبلَ أَن يَكونَ العالَم" الخلاص كان الكمال الذي يجب أن يتمّ بالآلام، والذي سيُمنح لخاق حياتنا، وفق تعاليم القدّيس بولس: "كانَ يَحسُنُ به أَن يَجعَلَ مُبدِئَ خَلاصِهم مُكَمَّلاً بِالآلام"

نرى كيف أنّ مجد الابن الوحيد، الذي حُجب عنه خلال فترة وجيزة لصالحنا، أعيد له على الصليب في الجسد الذي أخذه. نقل القدّيس يوحنّا في إنجيله عن الرّب يسوع قوله: "مَن آمنَ بي... ستَجْري مِن جَوفِه أَنهارٌ مِنَ الماءِ الحَيّ وأَرادَ بِقَولِه الرُّوحَ الَّذي سيَنالُه المؤمِنونَ بِه، فلَم يكُنْ هُناكَ بَعدُ مِن رُوح، لأَنَّ يسوعَ لم يَكُنْ قد مُجِّد ما سمّاه مجده هو موته على الصليب. لذلك، عندما كان يصلّي قبل أن يوضع على الصليب، طلب الربّ يسوع من الآب أن يعطيه "ما كانَ له مِنَ المَجدِ عِندَ الآبِ قَبلَ أَن يَكونَ العالَم".