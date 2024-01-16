1032 محضرا تموينيا وضبط 7 أطنان مواد غذائية "مجهولة" بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير (1032) محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال أسبوع على الأسواق والمحلات العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق.

وتنوعت المحاضر بين 528 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، و504 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأوضح أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير 5 محاضر جنح شبين الكوم ضد أصحاب مخازن مواد غذائية لحيازتهم طن أرز، طن خليط زوائد، 50 ألف عبوة مواد غذائية، 447 عبوة زيت طعام،300 علبة سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر، كما تم تحرير3 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة تموينية بمركز تلا لحيازتهم 700 كجم سكر تمويني، 300 كجم مكرونة تموينية،وتحرير محضر ضد أصحاب مستودع مواد بناء لحيازتهم 10 أطنان أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر، وأخر ضد صاحب مخبز أفرنجى لحيازته 500 كجم دقيق فاخر و5 اسطوانات غاز بدون الحصول على موافقة من الجهات الرقابية.

وتضمنت المحاضر تحرير محضر جنح منوف ضد صاحب مصنع منتجات ألبان لحيازته 5 أطنان ملح بدون مستندات مجهولة مصدر، ومحضر جنح الباجور ضد محل بقالة تموينية لقيامه بتجميع 280 كجم سكر تمويني لبيعه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق، بالإضافة إلى تحرير محضر جنح بركة السبع ضد صاحب مصنع للملابس الجاهزة لحيازته 10 أثواب قماش بدون مستندات، ومحضر جنح الشهداء ضد صاحب مستودع مواد بناء لحيازته 10 أطنان أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والتعاون الكامل مع مديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة حركة الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية والتي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وبصورة واضحة على السلع ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.