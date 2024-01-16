ضبط عصابة للاتجار بالألعاب النارية فى بولاق الدكرور

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالاتجار فى الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تقوم بالترويج لبيع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (عامل توصيل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

وبمواجهته اعترف بإدارة الصفحة الترويج الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بالاشتراك مع (شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، تم ضبطهما وبحوزتهما (10 قطع سلاح أبيض - 185 شمروخ مختلف الأحجام - 182 قطعة ألعاب نارية).

واعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.