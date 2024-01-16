الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التنمية الثقافية" يعلن عن منحة إنتاج فيلم تحريك ضمن فعاليات ملتقى الرسوم المتحركة

وزيرة الثقاقة
وزيرة الثقاقة

 أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن بدء إجراءات التقدم للحصول على منحة مالية لإنتاج إحدى افلام الرسوم المتحركة ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشر والجديدة من ملتقى الدولى للرسوم المتحركة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة  الدكتور وليد قانوش، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، وفي إطار إهتمام وزارة الثقافة بالمبدعين من الشباب.
 

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شروط المنحة

تتضمن شروط المنحة أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ألا يزيد عمر المتقدم للمنحة عن 40 عاما، أن يضم للطلب سيرة ذاتية مفصلة للمتقدم، كما ترفق بالطلب صورة من الرقم القومى، بالإضافة إلى أن المنحة مقدمة إلى الإفراد فقط وليست المؤسسات.

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أما بالنسبة لشروط العمل الفنى فيجب أن لا تقل مدة الفيلم عن دقيقتين، يمكن اشتراك أكثر من مخرج فى العمل المتقدم للحصول على المنحة، كما يتم ضم ميزانية تقصيلية للمشروع التى قد لا تغطيها المنحة مع ذكر الجهات المالية الأخرى إن وجدت.

جدير بالذكر أن أن قيمة المنحة 50 ألف جنيه مصرى يتم تقديمها على مراحل، وستقبل الأعمال حتى يوم 11 فبراير 2023

وزيرة الثقافة الرسوم المتحركة ملتقى الدولى للرسوم المتحركة وزارة الثقافة المنحة

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