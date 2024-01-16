جائزة مصر للتميز الحكومي تُعلن حصاد أعمالها في 2023

أصدرت جائزة مصر للتميز الحكومي، تقريرًا حول حصاد أعمالها وأبرز ما قامت بها خلال عام 2023.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جائزة مصر للتميّز الحكومي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حيث يتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة، ما يرسّخ قيم العطاء والانتماء، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وبخاصة هدف "حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات"، ومن أجل ترسيخ قيم الحوكمة.

جائزة مصر للتميز الحكومي



من جهته؛ أوضح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على الجائزة، أن جائزة مصر للتميز الحكومي تعمل على تحفيز ثقافة الإبداع والتميز بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى أن الجائزة تهدف إلى خلق روح التنافس بين المرشحين بما سيعود على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة تنافسية الدولة.



أسماء الفائزين بالدورة الثالثة

وأشار التقرير، إلى أن الربع الأول من العام 2023 شهد إعلان أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي2022، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز التميز الحكومي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وعدد من أعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث بلغ عدد الفائزين 60 فائز (42 فائز بالفئات المؤسسية و18 بالفئات الفردية).

جوائز التميز الداخلية

وحول جوائز التميز الداخلية، أوضح التقرير أنه تم إطلاق النسخة الثانية لها في عدد من الجهات الحكومية وذلك بهدف تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" لتضم عدد 13 جامعه من إجمالي 27 جامعة مصرية حكومية، الوحدات المحلية لعدد 3 محافظات (جنوب سيناء، المنيا والبحيرة)، وعن الوحدات الخدمية شهدت مشاركة 200 مكتب شهر عقاري وتوثيق، 1049 مكتب بريد و320 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين إضافة الى اطلاق جوائز التميز الداخلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة في نسختها الأولى على مستوى 25 خط ساخن و150 مركز خدمة عملاء مطور بالجمهورية وفى مبادرة الاولي من نوعها كأول قطاع حكومي خدمي.

معايير التميز المؤسسي



واستمرارا في نشر التوعية وبناء القدرات المرتبطة معايير التميز المؤسسي عقدت إدارة الجائزة عدة ورش عمل وبرامج تدريبية للجهات المختلفة، ومنها ورشة عمل " القيادة بالذكاء العاطفي" والتي تم تقديمها لعدد 15 متدرب من الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز التميز الفردي بالدورة الثالثة للجائزة 2022 بالتعاون مع شركة Heart to Heart للاستشارات، والبرنامج التدريبي" تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتخطيط الاستراتيجي" بمشاركة 344 متدرب على مستوى 85 جهة من ( الوزارات، المحافظات، الجامعات) بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة.

بالإضافة إلى عقد 11 ورشة عمل حول ( الابتكار الخدمات الحكومية) بمشاركة 325 متدرب من مديري وقيادات الصف الثاني مكاتب الخدمات الحكومية، لتشمل (البريد، الشهر العقاري والتوثيق، التأهيل، الصحة، التموين والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) بهدف بناء الجاهزية للابتكار الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية والتعرف على المبادئ الأساسية للتفكير التصميمي وبالتعاون مع شركة NI للاستشارات وهيكلة المشروعات، وعقد ندوات توعوية وتعريفية بمشاركة 131 متدرب من ممثلي الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية.



وفيما يتعلق بالشراكات ومذكرات التفاهم، فقد تم خلال 2023 توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن تطبيق جائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.



وأضاف التقرير، أن جائزة مصر للتميز الحكومي شاركت في عدد من المؤتمرات والفاعليات، منها حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية للجائزة والتي شهدت تكريم 21 فائزا على مستوى الوطن العربي لتحصد مصر 3 جوائز ؛ حيث فازت هيئة قناة السويس بجائزة أفضل هيئة حكومية عربية، ومشروع الخط الثالث لمترو الانفاق عن أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، في حين فاز اللواء اشرف عبد الباري، محافظ أسوان بجائزة أفضل محافظ عربي، إضافة الى المشاركة في القمة العالمية للحكومات بدبي، وكذلك بجلسة "استراتيجيات التميز الحكومي لتطوير الأداء المؤسسي والخدمات" على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي اكسبوتك الدولي 2023 "مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية- الاقتصاد الأزرق".



كما شهد عام 2023 عقد العديد من اللقاءات الثنائية والتي قام بها فريق عمل الجائزة بقيادة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمبادرات والتميز لبحث وتعزيز سبل التعاون ومن ابرزها لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لقاء الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، لقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.