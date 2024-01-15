الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 100%.. وعقوبات الاحتكار تصل لـ300 ألف جنيه

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن الأجهزة الكهربائية تعرضت لارتفاع شديد في الأسعار بلغ 100% خلال العام السابق، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى الصناع وليس التجار، حيث يواجهون صعوبات في الحصول على الدولار لاستيراد الأجهزة من الخارج، بالإضافة إلى زيادة قيمة الاستيراد وسعر الطاقة وغيرها من العوامل التي ترفع التكلفة الصناعية للمنتج.

‎وأوضح "هلال"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، أن زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية تنشأ من طلب المستهلك نفسه، الذي يرغب في شراء نوع محدد من الأجهزة غير متوفر في السوق إلا لدى عدد قليل من التجار، ويقبل على شرائه بالرغم من ارتفاع سعره، وهو ما يدفع الصانع إلى رفع السعر أيضا.

‎ودعا المستهلكين إلى اختيار البدائل في حالة عدم توافر الجهاز الذي يريدون شراءه، لكي لا يساهموا في رفع السعر، قائلا: "التاجر ما بيزودش الأسعار، ولكن الصانع هو اللي بيحدد سعر الأجهزة بناء على التكلفة وبيخبر التجار عشان يكون السعر واحد، وعشان كده بننصح المستهلك لو عايز يشتري نوع (س) من الأجهزة ومش لاقيه يشتري حاجة تانية".

‎وأكد أن أي تاجر يقوم بمحاولة احتكار السوق يتعرض لعقوبة قانونية تصل إلى 300 ألف جنيه، وأن معظم المصانع تعاني من نقص في إنتاجها، وأنه من الصعب على التجار تخزين الأجهزة الكهربائية نظرا لارتفاع أسعارها، وأن التجار ملزمون بدفع ديونهم لأصحاب المصانع، وبالتالي فإن البيع يصب في مصلحة التاجر قبل المستهلك.

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