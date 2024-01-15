الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأردن تكتسح ماليزيا برباعية فى مستهل مشوارها بكأس آسيا

الاردن
الاردن

اكتسح المنتخب الأردني نظيره الماليزي 4 -0، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بـكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وتقدم المنتخب الأردني في الدقيقة 12 عن طريق محمود المرضي، قبل أن يضيف موسى التعمري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 18.

وفي لفتة طيبة أهدى محمود مرضى هدفه إلى شهداء فلسطين بقميص عليه نص "هي قضية الشرفاء".

وفي الدقيقة 32 سجل المرضي هدفه الشخصي الثاني والثالث للأردن، فيما اختتم التعمري رباعية فريقه بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت في وقت سابق، اليوم الاثنين، حيث فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره البحريني 3-1.

ويلتقي المنتخب الأردني في الجولة الثانية من البطولة مع نظيره الكوري الجنوبي يوم السبت المقبل، وهو اليوم ذاته الذي يشهد مواجهة ماليزيا والبحرين.

المنتخب الاردنى الماليزي كأس أمم آسيا آسيا قضية الشرفاء

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