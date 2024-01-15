المعهد العالى للنقد الفنى يعلن تفاصيل مؤتمر "الوعى النقدى وتحولات الإبداع"

بدورته الثالثة

أعلن المعهد العالي للنقد الفني، التابع لأكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، عن تفاصيل المؤتمر العلمي الثالث لعام 2024 تحت عنوان "الوعي النقدي وتحولات الإبداع: التنوع الثقافي وسؤال الهوية"؛ والذي سيعقد في الأسبوع الأول من شهر مارس القادم 2024 على أن يفتح باب التقديم للباحثين المصريين والعرب.

وذكر بيان صحفي صدر عن المعهد أن الأبحاث المشاركة تخضع للتحكيم من اللجنة العلمية للمؤتمر، وسوف تطبع في كتاب المؤتمر بعد انتهاء فعالياته، ويُمنح المشارك إفادة بالمشاركة والنشر.

محاور مؤتمر "الوعي النقدي وتحولات الإبداع"

وتتضمن محاور المؤتمر: فنون الإعلام والاتصال: تحديات التنوع والخصوصية الثقافية، هوية الطفل العربي في العصر الرقمي.. إبداع المستقبل، الفلكلور وصون التراث: من القراءة إلى تجذير الهوية، الراهن المسرحي وتساؤلات الهوية، سيكولوجية الإبداع وتحولات الوعي النقدي، قوانين الملكية الفكرية وتشريعات العمل الثقافي، المتغيرات الاجتماعية والتقنية: صناعة السينما والإنتاج الدرامي، الفنون التشكيلية ومفردات الهوية البصرية، الباليه والأداء الحركي والتفاعلات الثقافية والحضارية، النص الأدبي المعاصر: عناصر الهوية والتنوع الثقافى، (مائدة مستديرة)، النقد الثقافي وراهن الممارسة النقدية: المُساءَلة والاختلاف.

أهداف المؤتمر

وجاء في بيان المعهد العالي للنقد الفني أن أهداف المؤتمر تتمثل في إبراز الجهود النقدية الحديثة في مجال الفنون والإبداع، تطوير الواقع المعاصر للفنون والإبداع في العالم العربي، مواكبة النظريات الحديثة في نقد الإبداع والفنون والآداب، تأطير راهن الفنون والإبداع في ظل تحديات العولمة والثورة الرقمية، الوقوف على أثر التنوع الثقافي على الفنون والإبداع بمختلف مجالاتهما، إثراء الدرس النقدي بأبحاث جديدة تتناول العلاقة بين الإبداع والهوية والخصوصية الثقافية.

شروط المشاركة

لا يزيد البحث المشارك على 7000 كلمة، وأن يكون ملخص البحث لا يزيد على 300 كلمة ويجب إرساله قبل 31 يناير 2024 على الإيميل الآتي: [email protected]، وسوف يتم إعلان جدول المشاركات والجلسات يوم 15 فبراير 2024.