الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جماعة الحوثى: السفن الأمريكية على وشك فقدان أمنها البحرى

الحوثيين
الحوثيين

قال نصر الدين عامر المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الإثنين، إن حركة الحوثي اليمنية ستوسع أهدافها لتشمل السفن الأمريكية، وهي "على وشك فقدان أمنها البحري".

صاروخًا باليسيتًا إطلقه الحوثيون 

 

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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل استهداف جماعة الحوثى لناقلة نفط أمريكية

وفي سياق متصل، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون أصاب سفينة تملكها وتديرها الولايات المتحدة يوم الإثنين.

وقالت القيادة المركزية إن السفينة M/V Gibraltar Eagle، وهي ناقلة البضائع السائبة التي ترفع علم جزر مارشال والتي تملكها وتديرها شركة Eagle Bulk ومقرها الولايات المتحدة، تعرضت لأضرار طفيفة ولم يبلغ عن أي إصابات. السفينة مستمرة في طريقها.

ولم يذكر الجيش موقعًا محددًا للهجوم، لكن عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) قالت إنها تلقت تقريرًا عن الحادث على بعد حوالي 95 ميلًا بحريًا جنوب شرق عدن، وقالت: "ننصح السفن بالعبور بحذر وإبلاغ UKMTO عن أي نشاط مشبوه".
وقالت القيادة المركزية إن الحوثيين حاولوا في وقت سابق من اليوم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن لكنه فشل في الطيران وتحطم في اليمن.

السفن الامريكية الحوثي اليمن الحوثيون

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