ناصر أمين: جنوب إفريقيا مهدت لمقاضاة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

قال المحامي ناصر أمين، المحامي الدولي، إن جريمة الإبادة الجماعية هي الأشد صعوبة في الإثبات أمام المحاكم الدولية، وما فعلته جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، يمهد لإثبات هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية في لاهاي.

وأضاف"أمين" في مؤتمر بنقابة الصحفيين، أجزم أن القرار سوف يكون لصالح فلسطين باتخاذ تدابير احترازية لوقف العمليات العسكرية الحربية على الأراضي في غزة، وإلزام كل الأطراف بإدخال المساعدات فورا إلى غزة.

وأشار إلى أن جمع الأدلة مسألة مهمة للغاية، ويجب التعاطي من قبل الجميع مع عمليات جمع وثائق من فيديوهات وصور ومعلومات لتوثيق العدوان وجريمة الإبادة بحق الشعب الجمهوري.