الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: طاقم سفينة "نسر جبل طارق" لم يصب بأذى في هجوم البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة رويترز الأمريكية، بأن سفينة حاويات "نسر جبل طارق" تعرضت لأضرار محدودة، أصابت حمولتها لكنها مستقرة وتبحر خارج المنطقة.

وقالت الوكالة، إن سفينة البضائع استُهدفت بمقذوف على بعد 100 ميل قبالة ساحل خليج عدن، مؤكدة أن طاقم السفينة لم يصب بأي أذى في هجوم البحر الأحمر.

وكانت قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون أصاب سفينة تملكها وتديرها الولايات المتحدة يوم الاثنين.

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وقالت القيادة المركزية إن السفينة M/V Gibraltar Eagle، وهي ناقلة البضائع السائبة التي ترفع علم جزر مارشال والتي تملكها وتديرها شركة Eagle Bulk ومقرها الولايات المتحدة، تعرضت لأضرار طفيفة ولم يبلغ عن أي إصابات السفينة مستمرة في طريقها.

ولم يذكر الجيش موقعًا محددًا للهجوم، لكن عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) قالت إنها تلقت تقريرًا عن الحادث على بعد حوالي 95 ميلًا بحريًا جنوب شرق عدن.

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