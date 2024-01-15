الرياضة تستقبل المنتخبات المشاركة ببطولة إفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ26

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء وصول المنتخبات المشاركة ببطولة إفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ٢٦، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من (١٧-٢٧) يناير الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة :"إن مصر ترحب بجميع المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد، والتي تعد من البطولات المهمة التي تحظى بمتابعة كبيرة من عشاق اللعبة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية"، مؤكداً أن مصر تسعى لتنظيم بطولة استثنائية، وأن جميع الاستعدادات جارية على قدم وساق لتوفير أفضل الظروف للمنتخبات المشاركة في البطولة.

أشار "صبحي" إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وأنها تسعى دائماً لتنظيم بطولات تليق باسمها ومكانتها على الساحة الرياضية الدولية، مضيفاً أن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية مميزة، وأن مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، الذي سيستضيف مباريات البطولة، تُعد من أفضل الصالات الرياضية في العالم.

وتضم بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في هذه النسخة 16 منتخبًا، إذ تشارك 5 منتخبات عربية في إطار المنافسات، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والغابون وأنغولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويُعد منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، بعدما فاز في نهائي النسخة الماضية على الرأس الأخضر (37-25)، ويأمل منتخب الفراعنة حامل اللقب في آخر نسختين إلى تحقيق اللقب الثالث توالياً من أجل الاقتراب من منتخب تونس البطل التاريخي لبطولة اليد.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية، بجانب كل من: الكونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون.