قبل بطولة أفريقيا لليد.. وزير الرياضة يؤازر لاعبي الفراعنة

زار د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد؛ لمؤازرتهم قبل خوض اللقاء المرتقب يوم الأربعاء المقبل أمام منتخب غينيا فى أولى مباريات المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد رقم 26 التى تستضيفها مصر فى الفترة من ١٧ حتى ٢٧ يناير الحالى.

وهنا وزير الرياضة لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد على الاداء المشرف بالبطولة الدولية التى خاضها الفراعنة بالدنمارك استعدادا للبطولة الافريقية.

وبين صبحي أن زيارة الرئيس السيسي للمنتخب هو رمز للرياضة المصرية كلها وليس كرة القدم فقط حيث ازدهرت الرياضة المصرية وشهدت العديد من الانجازات الغير المسبوقة على المستوي القاري والدولى.

ووعد وزير الرياضة لاعبي المنتخب المصري بمضاعفة مكافأة البطولة للاعبين فى حال تحقيق اللقب والوصول للاولمبياد مباشرة، مؤكدا على ثقته فى اللاعبين والجهاز الفنى وأيضًا، معربًا عن ثقة الجماهير المصرية فى تحقيق لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد للقب البطولة.

وطمأن د.محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وزير الرياضة على جاهزية اللاعبين للبطولة وتحقيق اللقب لاسعاد الجمهور المصري.