الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يطمئن على المنتخب قبل مواجهة موزمبيق

منتخب مصر
منتخب مصر

تلقى جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، اتصالا من وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي للاطمئنان على بعثة منتخب مصر المتواجدة في أبيدجان للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التى تستضيفها كوت ديفوار، استعدادا لمواجهة موزمبيق في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية.

أكد جمال علام لوزير الرياضة جاهزية بعثة منتخب مصر لمباراة موزمبيق وتوفير جميع المتطلبات، وجاهزية جميع اللاعبين للمباراة

عمال فندق إقامة منتخب مصر يرتدون تيشرتات الفراعنة قبل مواجهة موزمبيق 

فيما حرص موظفي فندق اقامة منتخب مصر بكوت ديفوار على ارتداء الزي الخاص بالفراعنة دعما للفريق قبل مواجهة موزمبيق في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويبدأ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم مشواره فى بطولة أمم افريقيا ٢٠٢٣ التى انطلقت فعالياتها أمس فى كودت ديفوار، وذلك عندما يلتقى مع منتخب موزمبيق فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ستاد فيليكس هوفيت بوانيى فى افتتاح مباريات المجموعة الثانية. 

المباراة تحمل الكثير من التحديات، على رأسها تحقيق البداية الجيدة والانطلاقة التى تضمن رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، وفى مقدمتهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى الذى يسعى جاهدا لتحقيق مجد شخصى له مع منتخب مصر بالحصول على اللقب الأفريقى، ليكون عوضا له على خسارة بطولتى ٢٠١٧ و٢٠٢١ رغم الوصول للمباراة النهائية.

واستعد البرتغالى روى فيتوريا لتلك المباراة جيدا، على المستويين البدنى والفنى، وكذلك الخططى، من خلال الاعتماد على تشكيلة يغلب عليها الطابع الهجومى من البداية، دون الانتظار لمبادرات الاخرين.

منتخب مصر إتحاد الكرة المصرية 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 كوت ديفوار 15 بعثة دبلوماسية

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