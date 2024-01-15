الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 3 عاطلين بتهمة ترويج المخدرات في دار السلام للجنايات

متهمين
متهمين

أمرت نيابة  دار السلام الجزئية، إحالة 3 عاطلين، في اتهامهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لمحكمة الجنايات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3٫250 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، عدد من أقراص الترامادول المخدر، سلاحين أبيض -مطواة-.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

نيابة دار السلام محكمة الجنايات المواد المخدرة مخدر الحشيش

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